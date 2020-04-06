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غرامات على 10 صيدليات واعتقال 40 شخصا تلاعبوا بالاسعار في الديوانية

أعلنت مديرية الأمن الوطني في الديوانية، الاحد، عن فرض غرامات مالية على 10 صيدليات واعتقال 40 شخصا تلاعبوا بالاسعار في المحافظة منذ بداية قرار حظر التجوال.

وقالت المديرية في بيان “في الساعه ١١٠٠ من صباح هذا اليوم خرجت مفرزة من مركز الشامية لمتابعة اسعار المواد الغذائية والخضروات، وتم توقيف احد المخالفين من اصحاب مكاتب بيع الجملة للمواد الغذائية ويدعى (س) تم توقيفه وفق الماده ٢٤٠”.

وأضافت، “بدئنا اليوم بحملة رش وتعقيم القضاء بعجلة الأمن الوطني الشخصية مع المركز الصحي في المهناوية”، مؤكدة “تسجيل مخالفات وغرامات على ١٠ صيدليات في الديوانية، وايضا اعتقال اكثر من ٤٠ شخصا تلاعبوا بالاسعار منذ بداية الحظر حتى الآن”.

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