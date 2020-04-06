لمواجهة الأزمة ..خبير اقتصادي: يجب توفير رواتب لـ٣ أشهر لموظفي القطاع الخاص

دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم موظفي القطاع الخاص في البلاد”.

وقال العطار في بيان إنه “نظرًا للظروف التي يمر بها العراق من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب بتوقف جميع شركات القطاع الخاص في العراق بسبب فرض حظر التجوال وعدم التحرك النقدي كسابق عهده، أقترح على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخصيص رواتب لمدة ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الخاص لعبور هذه الأزمة”.

واوضح العطار أن “تنفيذ المقترح يكون عن طريق استثمار الاستقطاع الشهري للضمان الاجتماعي لموظفي القطاع الخاص الذي يكون استقطاع عند وزارة العمل”، مضيفا “على الجهة الوزارية تحمل ما نسبته ٧٠٪ من الراتب الجديد و٣٠٪ تتحمله الشركة، لتوفير راتبًا للموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص”.

وأشار العطار إلى أن “أغلب موظفي القطاع الخاص مسجلين لدى وزارة العمل – صندوق الضمان الاجتماعي ويتم الاستقطاع الشهري من رواتبهم”.

وختم العطار البيان قائلاً “شركات القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير في أمتصاص معدلات البطالة بنسب كبيرة جداً”.