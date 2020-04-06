محافظ النجف يطالب وزارة المالية باطلاق مبالغ المحافظة “المحجوزة” لديها

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، وزارة المالية باطلاق مبالغ المحافظة “المحجوزة” لديها والبالغة 13 مليار دينار، فيما اشار نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي الى ان صلاحيات الصرف ستمنح من الموارد المحلية للمحافظة بتعليمات وليس بقانون.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي لخلية الازمة في المحافظة مع الخلية المركزية في النجف إن “نطالب وزاره الماليه بصرف ثلاثه عشر مليار دينار من موارد النجف المحليه محجوزه لديها

واصاف الياسري، “على الحكومة اغاثة العوائل الفقيرة المتضررة، وايضا إصدار قرار سريع بتوزيع الاموال”.

الى ذلك، اعرب الكعبي عن”قلقه من تزايد الأعداد والإصابات في النجف”، مشيا الى انه “لذلك ستمنح صلاحيات الصرف من الموارد المحليه للمحافظ بتعليمات وليس بقانون لإكمال نواقص المستشفيات وفتح المعطل منها والذي وصلت نسبه إنجازه إلى ٨٥‎%‎”.

وطالب الكعبي، الحكومه بـ “توزيع المبالغ حسب نسبه الإصابات وارتفاعها في المحافظات”، مؤكدا انه ة تم التنسيق مع وزير التخطيط لمنح كل شخص في العوائل المتعففة مبلغ ثلاثين ألف دينار”.

وتابع الكعبي، “نحن نمر بوضع خطير نحتاج إلى كل الجهود وتفهم المواطن للعزل وعدم كسر الحظر والتعقيم والتعفير”، لافتا الى ان “خليه الأزمة في بغداد ستجتمع بعد الغد مع وزير المالية لوضع الخطط في ما يخص كيفية الصرف وتجاوز الروتين”.