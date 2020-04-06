وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة “موهبتي –من-بيتي” للأسبوع الأول

عمان- 2020

أعلنت وزارة الثقافة مساء اليوم نتائج الأسبوع الأول لمسابقة “موهبتي-من-بيتي” التي تواصل الوزارة تنظيمها على مدى الاسابيع القادمة في خمسة حقول إبداعية لفئتي الأطفال والشباب.

وأعرب وزير الثقافة د. باسم الطويسي عن فخره واعتزازه بحجم المشاركة المجتمعية الكبيرة ونوعيتها والتفاعل مع حقول المسابقة المختلفة، لافتا أن أرقام الوصول لموقع المسابقة/ وزارة الثقافة زاد عن الستة ملايين مشاهدة، وحجم المشاركات الموثقة للتنافس الفعلية للمنافسة 12 ألفا و595 ،في الاسبوع الاول من كافة المحافظات .

واشار ان هذه المشاركة التي فاقت التوقعات تعيد التفكير في برامجنا الثقافية وادواتها وطرق التواصل مع المجتمع ، موكدا على ان هذا التفاعل يثبت اهمية الانتقال للعمل الثقافي من مستوى النخبوي الى المستوى المجتمعي ، كما ظهر في حجم المواهب الكبيرة الامر الذي يحتاج استمرار جهود الوزارة في الاكتشاف والرعاية لها .

واعرب د. الطويسي عن شكره لكل من أسهم في إنجاح المسابقة وخصوصا لجان التحكيم ، مثنيا على الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذه الظروف الاستثنائية التي يواجه العالم فيها جائحة وباء الكورونا المستجد.

وبين أن المسابقة اشتملت على حقول الأدب في الشعر والقصة القصيرة، والرسم، التصميم الغرافيكي، والكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي، كما اشتملت على الموسيقى والغناء، الفيديو والأفلام المنزلية، التمثيل وستاند أب كوميدي.

وأشار د. الطويسي إلى أن بعض المشاركات كانت مدهشة واحترافية، وبينت فضلا عن التفاعل المجتمعي حجم المبدعين، وهو الهدف الذي سعت له الوزارة في كشف المواهب ودعمها. لافتا أن هناك مئة جائزة أسبوعيا، بينها الجائزة الكبرى لفائز يتم اختياره من بين الفائزين في الحقول الخمسة.

ولفت د. الطويسي إلى أن الوزارة نجحت في الاستفادة من الفرص التي وفرتها التكنولوجيا الرقمية لإعادة ترتيب برامجها وفق شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدا دور الثقافة في التنوير والارتقاء بالوعي، وأن مشكلة الكورونا ترتبط بأحد جوانبها بالوعي والتثقيف والالتزام .

ويُشار إلى أنّ وزارة الثقافة قد أطلقت مسابقة ( موهبتي من بيتي ) التي تستمر ثلاثة أسابيع بتاريخ 26/3/2020 في إطار استثمار الأوقات التي نقضيها في البيوت نتيجة للظرف الاستثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد،وانسجامًا مع رسالة وزارة الثقافة في حفز الإبداع وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج، وتمنح الوزارة مئة جائزة نقدية للفائزين في كل حقول المسابقة علما أن قيمة الجائزة الاولى في كل حقل (مائتي دينار) و وتمنح جائزة (مائة دينار) لباقي الفائزين ، كما أن الجائزة الكبرى البالغة (ألف دينار) منحت مناصفة للفائز إباء عكروش /حقل العزف والغناء، والفائزة لورين الكردي/التمثيل والستاند أب كوميدي.

وتستهدف الأطفال من سن 10 إلى 15عامًاو الشباب من سن 16 إلى 25 عامًا.

وجاءت نتائج المسابقة في أسبوعها الأول، كالتالي: بالملف المرفق