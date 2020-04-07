أدوية سامراء: مستحضرات علاج فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع المقبل

أعلنت شركة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء “SDI”، اليوم الاثنين، عن طرح مستحضرات علاج مرض فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع المقبل، مشيرة الى تبرعها بإنتاجها الأول من علاج الوباء لوزارة الصحة.

وقال مدير عام الشركة الصيدلاني عبد الحميد عبد الرحمن السالم في بيان صدر صباح اليوم، إن الشركة ستطرح مستحضر (ازثرومايسين) إلى المذاخر والصيدليات المحلية الأسبوع المقبل”.

وأضاف المدير العام ان “الوجبة الأولى من المستحضر سيتم تسليمها عن طريق خليه الأزمة الى وزارة الصحة – وبواقع 4050 باكيت تبرعا من الشركة لعلاج مرضى الفيروس وبالتعاون مع مكتب الاكليل وكيل الشركة لهذا المستحضر”.

واشار الى أن ذلك يأتي “وفاء للعهد الذي قطعته الإدارة العليا للشركة بتوفير مستحضر لعلاج الفيروس في السوق المحلية والتبرع بالوجبة الاولى من هذا المستحضر ل‍وزارة الصحة”.

وأوضح السالم، أن “الإنتاج مستمر لهذا المستحضر ومن المؤمل طرح الوجبة الإنتاجية الأساسية الخاصة للسوق المحلية ، وسيكون متاحاً للمواطن العراقي في الصيدليات المحلية، حال وصول المادة الفعالة”.

واكد السالم، ان الشركة تتهيأ لإنتاج المستحضر الآخر (كلوركوين) بعد إكتمال وصول المادة الفعالة ومواد التعبئة الى الشركة للمباشرة بالإنتاج”، مشددا على ان “هذا المستحضر أثبت نجاحه وتم إنتاج وجبة بحثية أثبتت الفحوصات المختبرية نجاحها، وسيتم طرح المنتج قريبآ جدا وبتركيز 200 ملغم”.

كما بيّن، أن “الشركة تعمل على إنتاج المستحضر الثالث (هايدروكلوروسين)”، مشيراً الى “وضع التركيبة الخاصة بإنتاجه وبانتظار وصول المادة الفعالة الى الشركة لإنتاجه وطرحه في السوق المحلية”.

وأكد ان الشركة “تسعى الى تنفيذ برنامج الصحة من المضادات الحيوية والأمراض المزمنة، حيث قامت بإنتاج وتسويق برنامج وزاره الصحة بالرغم من حظر التجوال مع سعي الشركة لطرح منتجات الى الاسواق لأول مرة جنباً الى جنب مع الأدوية المعالجة ل‍فيروس كورونا ، ولتكون في متناول يد المواطن البسيط بأسعار مناسبة وبفعالية وإنتاج وطني رصين”.

وكانت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء وهي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، قد اعلنت في 23 اذار الماضي، عزمها إنتاج مستحضرات دوائية لعلاج فايروس كورونا.