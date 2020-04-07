استمرار عمل منفذين عراقيين حدوديين

اﻛﺪت ﻫﻴﺌﺔ المنافذ اﻟﺤﺪودﻳﺔ، اﻏﻼق ﺟﻤﻴﻊ المنافذ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ بين اﻟﻌﺮاق وﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﺠﻮار واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻔﺬي ﻃﺮﻳﺒﻴﻞ واﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺧﺼﺼﺎ ﻻﻏﺮاض دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

وقال المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻟ”اﻟﺼﺒﺎح”، ان “اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﴼ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻏﻼق ﺟﻤﻴﻊ المنافذ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺒﻼد ﺑﺠﻤﻴﻊ دول اﻟﺠﻮار ﺗﻼﻓﻴﴼ ﻻﻧﺘﻘﺎل وﺑﺎء ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل المسافرين اﻏﻠﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ المنافذ اﻟﺤﺪودﻳﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ”.

واﺿﺎف اﻟﻘﻴﺴﻲ، ان “اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻨﺖ ﻣﻨﻔﺬي ﻃﺮﻳﺒﻴﻞ واﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﺑﻄﺎن اﻟﻌﺮاق ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻻردن وﺳﻮرﻳﺎ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء الموانئ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻈﺮ وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ودﺧﻮل المواد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻزﻣﺔ”.

وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ان “ﻗﺮار اﻻﻏﻼق ﺷﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ المطارات المحلية واﻳﻘﺎف الملاحة اﻟﺠﻮﻳﺔ بين ﺑﻐﺪاد والمحافظات وبين ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺣﻼت ﻣﻦ اﺟﻞ اﻋﺎدة العراقيين العالقين ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ”، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ “اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ بين اﻟﻌﺮاق وﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ اﻛﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ وﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎﺟﺮ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﺤﺠﺮ المصابين او اﻷﺷﺨﺎص المشتبه ﺑﺎﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ”.