الرافدين: بإمكان الموظف والمتقاعد التقديم على السلف عن طريق الموبايل

أكد مصرف الرافدين، الاثنين، أنه بمقدور الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية، التقديم على السلف عن طريق الهاتف النقال.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه “تقرر إطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين عن طريق الموبايل والأجهزة الالكترونية الأخرى”.

وأوضح، أنه “بإمكان الموظف أو المتقاعد التقديم على السلف من أي مكان يتواجد فيه سواء من المنزل أو من دائرته وعن طريق الدخول إلى الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans “.

وأضاف، أنه “بعد الدخول إلى الرابط الالكتروني وملء المعلومات المتعلقة بالشمول بالسلفة وعند استكمال ملء الحقول الواردة في الرابط الالكتروني فيما يتعلق بالتقديم على السلفة سيتم إبلاغ الموظف أو المتقاعد عبر إرسال رسالة نصية تصله على موبايله الشخصي تخطره بشموله بمنح السلفة”.

وتابع، أنه “بعد الانتهاء من هذه المرحلة فعلى الموظف أو المتقاعد الانتظار ولفترة قصيرة جداً حتى تصله رسالة عن طريق هاتفه الشخصي بالإيعاز لتعبئة الرصيد المالي اليها للسلفة عن طريق بطاقته الالكترونية”، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو “تقليل الروتين وتخفيف العبء عن المواطنين، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة في العمل المصرفي”.

جدير بالذكر أن مصرف الرافدين باشر خلال السنوات الماضية بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق آليات وضوابط معينة.