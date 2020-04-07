سيادة المطران عطا الله حنا في رسالة تضامن وجهها للجالية الفلسطينية والعربية في امريكا :”

نتضامن مع كافة ضحايا هذا الوباء في امريكا وفي سائر ارجاء العالم”

القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم رسالة تضامن وتعاطف مع ابناء جاليتنا الفلسطينية والعربية في الولايات المتحدة الامريكية وقال سيادته في كلمته التي وجهها من القدس الشريف بأننا نتضامن ونتعاطف معكم وانتم تعانون كما يعاني كل ابناء الشعب الامريكي من وباء الكورونا الكارثي الذي ادى الى وفاة الالاف من الابرياء ناهيك عن المرضى الذين يعالجون في المستشفيات وفي غيرها من اماكن الحجر الصحي .

كما اننا نتضامن مع كافة ضحايا هذا الوباء في امريكا وهم ينتمون الى كافة الاديان والخلفيات الثقافية ونسأل الله بأن يزول هذا الوباء وان يتم اكتشاف العلاج له بأسرع ما يمكن من اجل انقاذ حياة البشر وشريحة المرضى بهذا الوباء بشكل خاص في امريكا وفي سائر ارجاء العالم .

ان خلافنا مع الادارة الامريكية ومع السياسة الحكومة الامريكية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضايانا العادلة لن تجعلنا نتخلى عن انسانيتنا فموقفنا من السياسة الامريكية واضح فهي شريكة في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا وبحق كافة الشعوب العربية الشقيقة ، ولكن في نفس الوقت نلتفت الى الشعب الامريكي وهنالك شريحة كبيرة من ابناء هذا الشعب التي تقف الى جانب فلسطين وقضيتها العادلة معربين عن تضامننا وتعاطفنا مع هؤلاء الذين تعرضوا لهذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره وبات العالم في حالة شلل كامل نتيجة الكورونا.

من خلال جاليتنا الفلسطينية والعربية نتضامن مع كافة ضحايا الكورونا في امريكا ايا كان انتماءهم الديني فقد توحدت الانسانية بأسرها في معاناتها من هذا الوباء الذي لا يميز بين انسان وانسان .