عتبة الإصابات بفايروس كورونا تتخطى الـ 1000

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاثنين، أن حالات الإصابة بفايروس كورونا وصل الى 1031 حالة في عموم العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٧٠ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي بغداد/ كرخ: ١، مدينة الطب: ٣، البصرة : ٩، النجف: ٤، السليمانية: ٣، أربيل: ٤١، كربلاء: ٢، ذي قار : ٧”.

وأضافت الوزارة أن “الوفيات بلغت ٣؛ حالتان في البصرة وحالة واحدة في بغداد/ الرصافة، فيما تم تسجيل ٦٥ حالة شفاء تام موزعة كالتالي النجف:٢٦، الرصافة: ١٢، بصرة: ١٠، واسط: ٣، السليمانية: ١١،

أربيل: ٢، دهوك: ١”.

وأشارت الى أن “مجموع الإصابات: ١٠٣١، و مجموع الوفيات: ٦٤، مجموع حالات الشفاء: ٣٤٤”.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لـ(المدى) إن “المسح الميداني الذي تقوم به وزارة الصحة يكون في المناطق الأكثر خطراً”.

وأضاف: “في منطقة الزعفرانية تم مسح ميداني وبتواجد وزارة الصحة ومستمرين بذلك ولكن لا يمكننا فحص جميع المواطنين ولا أي دولة تستطيع ذلك”.

وأشار الى أن “الوزارة اكتشفت حالات مخفية مصابة بفايروس كورونا رغم الحالة الصحية الجيدة التي يتمتع بها المريض لكن ذلك حدث عن طريق الذهاب لمنطقة فيها إصابات عدة”.

وبين إن “المسح الميداني لايقتصر على المناطق فقط بل أماكن العمل أحياناً وبالفعل شخّصنا حالات عدة”، مشيراً الى أن “الالتزام ضروري من قبل الجميع”.