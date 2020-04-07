غلوبال تايمز: استشارة صينية مكنت العراقيين من سرعة تطويق فايروس كورونا

ترجمة/ حامد احمد

أرسلت جمعية الصليب الاحمر الصينية فريقاً من الخبراء الصينيين المتطوعين للعراق لنقل خبرتهم في مجال التشخيص الإشعاعي لمرض فايروس كورونا لنظرائهم العراقيين في كيفية استخدام جهاز التصوير الاشعاعي الحاسوبي (سي تي مشين) في التشخيص الدقيق للإصابة بفايروس كورونا عند فحص المشتبه بهم.

وقال شين هواي، أحد الخبراء المتطوعين ورئيس الفحص الإشعاعي في مستشفى جامعة غوانزهو الطبية في الصين في حديث لصحيفة غلوبال تايمز الصينية الأحد: “مسؤولون في وزارة الصحة وكادر طبي محلي في العراق راغبون في تعلم الخبرة الصينية ضد فايروس كوفيد – 19، وأبدوا استجابة سريعة في تنفيذ نصائحنا.

ووفقاً لما اطلع عليه الخبير الصيني خلال زيارته الأولى للعراق بتاريخ 10 آذار الماضي، فان مستشفى بغداد التعليمي، وهي أكبر مستشفى في بغداد و تحوي 1150 سريراً وثلاث أجهزة تصوير اشعاعي (سي تي مشين) كانت تقوم باجراء فحص لخمسة مرضى باليوم فقط .

ويقول الخبير الصيني شين، إن الأخصائيين المحليين بالتصوير الإشعاعي لا يعرفون مدى أهمية جهاز التصوير الاشعاعي الحاسوبي (سي تي مشين) في المساعدة لتشخيص الإصابة بكورونا.

وأشار بقوله “مع ذلك، إذا تم الاعتماد على اختبار الحمض النووي فقط في التشخيص، فإن كثيراً من مرضى كورونا لا يمكن التأكد من تشخيص المرض لديهم بسبب قلة أدوات الفحص”، مؤكداً بضرورة الاعتماد على التصوير الإشعاعي للرئة لإثبات الإصابة من عدمه .

ويقول إنه عند زيارته لبغداد مرة ثانية في 1 نيسان الحالي، وافقت مستشفى بغداد التعليمي على نصيحته وأجرت فحوصات التصوير الإشعاعي الحاسوبي على ما يقارب من 35 مريضاً باليوم .

ويضيف الخبير الصيني قائلاً “إنه عمل ليس بالسهل وحقق أطباء الفحص الإشعاعي العراقي تقدماً في هذا المجال .”

وقام الخبير الصيني أيضاً في تدريب الكادر الطبي العراقي في كيفية الكشف عن الإصابة بفايروس كورونا من خلال الصور الاشعاعية للرئة، والتي توصل إليها الأطباء الصينيون من خلال خبرتهم بفحص الآلاف من هذه الحالات في الصين .

واقترح فريق الخبراء الصيني من المتطوعين أن يكون لدى كل مستشفى محلي يعالج مرضى كورونا أن يكون مجهزاً بجهاز فحص اشعاعي خاص لهذه الحالات ولا يستخدم لغيرها وان يتم تعفيره وتعقيمه بالكحول بعد كل استخدام وتعفير الطبيب المعالج لنفسه بعد ملامسة المشتبه بالإصابة .

ويقول الخبير شين، “نحن حريصون على سلامة الأطباء العراقيين من العدوى خصوصاً العاملين على جهاز الفحص الاشعاعي ونقترح أن يكون عملهم على شكل دفعات شفتات وأن يحرصوا على عزل أنفسهم بعد ملامسة مريض بإصابة مؤكدة .”

ويقول شين إنه أعجب بالثقة والإصرار لدى مسؤولي المؤسسات الطبية المحلية في العراق . ويقول إن رئيس مكتب دائرة الصحة في البصرة وقع أمراً إدارياً طلب فيه من المستشفيات المحلية اتباع نصائح الخبراء الصينيين بعد التشاور معهم .

وأضاف شين، أن فريق الخبراء الصينيين المتطوعين قدموا المساعدة في إعادة إعمار قاعة تصوير إشعاعي في مركز السرطان في بغداد، وهو ثلاث مستشفيات خصصت لمعالجة مرضى فايروس كوفيد -19 في بغداد. مشيراً الى أن جهاز تصوير اشعاعي جديد (سي تي مشين) تبرعت به الصين سيصل بغداد قريباً وبالتحديد في 8 نيسان وسيتم نصبه في قاعة التصوير الإشعاعي في هذا المركز. يذكر إنه بطلب من جمعية الهلال الأحمر العراقية، أرسلت جمعية الصليب الأحمر الصينية فريق طبي من سبعة متطوعين صينيين وصلوا بغداد بتاريخ 8 آذار برفقة تجهيزات طبية .

عن: صحيفة غلوبال تايمز الصينية