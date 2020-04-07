(غيرة ووطنية..حياة الفهد..على الكويت)..(وانعدام الغيرة..لنادية العراقية الجنسية..والمصريةالولاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

(غيرة ووطنية..حياة الفهد..على الكويت)..(وانعدام الغيرة..لنادية العراقية الجنسية..والمصرية الولاء)

تصريحات (حياة الفهد) الكويتية الولادة والاصل والجنسية.. ومن أبويين كويتيان ومتزوجة من كويتي.. والتي عاشت عمرها كله بالكويت.. التي تعكس غيرتها على شعبها وارضها ووطنها الكويت.. بازمة كورونا.. ودعوتها لاخراج الوافدين (الاجانب عن الكويت).. حتى تستوعب المؤسسات الصحية الكويتية لرعاية الكويتيين.. فكل دولة ترعى ابناءها..

مقارنة بتصريحات المدعوة (نادية العراقية) ولا اعلم لماذا يطلق عليها عراقية وهي معظم حياتها اقامت بمصر.. ومتزوجة اجلكم الله من مصري.. وتعمل تحت عنوان (فنانة) بالمصر.. وليس لها علاقة بالعراق جملة وتفصيلا.. (فنادية العراقية الجنسية والمصرية الولاء) ردها على (حياة الفهد) انطلقت من غيرتها تكشف عمالتها وخستها وفقدانها للانتماء للعراق وشعبه.. فهي انطلق من الدفاع عن (المصريين الغرباء في الكويت).. كعملاء ايران اليوم (عراقيي الجنسية ايرانيي الولاء) الذين فضلوا مصالح ايران القومية العليا على اهل العراق.. بالعراق نفسه.

ثم اليس المصريين يطلقون على مصر (ام الدنيا) فما بالها ام الدنيا مصر لا تستوعب ابناءها.. فليس من المعقول (مصر تنجب الملايين سنويا) والعراق والخليج يبتلون بهم.. ثم (كل دول العالم التي تحترم نفسها.. استدعت جالياتها بدول العالم للعودة) .. فلماذا لا يعود هؤلاء المصريين لمصر ويخلصون العراق والكويت والخليج من شرورهم..

وهذا ما يوجب اسقاط الجنسية عن كل (حاملة للجنسية العراقية) تتزوج من اجنبي.. التي تطبقها دول بالعالم كسلطنة عمان.. والغاء مادة الجنسية المزدوجة.. فالجنسية المزدوجة تميع الولاء والانتماء.. وحاملة الجنسية العراقية اذا تزوجت من اجنبي فمن الطبيعي ابناءها سوف يحصلون على جنسية ابيهم الوطنية الاصلية.. فلماذا يمنحون جنسية عراقية.. وخاصة ان العراق هدد وما زال بالتلاعب الديمغرافية من دول اكثر منه سكانا واطامعة بارض الرافدين وخاصة من الايرانيين والمصريين.. السيئي الصيت بالعراق..

ونذكر بان بامثال وطنية (حياة الفهد) وولاءها للكويت .. تحررت الكويت من احتلال صدام

وحافظت الكويت على خصوصيتها .. واصبحت منيعة عن الابتلاع من قبل الدول الاكثر مساحة وسكان حولها.. بمحيطها الاقليمي.. في حين بامثال (نادية العراقية الجنسية، مصرية الولاء).. تم اختراق العراق ديمغرافيا وكسرة غيرة عراقيين على وطنهم واعراضهم.. فوجدنا المصري كابو ايوب المصري يذبح بالعراقيين ونجد عراقيات وعراقيي الجنسية يهللون للمصري.. ووجدنا الايراني يتسيد على العراق ونجد حملة جنسية عراقية يهللون لها.. لفقدانهم الغيرة..

فلعن الله صدام يوم قتل الروح الوطنية والاصرة العراقية خلال حكم البعث المجرم:

فاتذكر لقاء صدام مع احد الصحف الناطقة بالعربية.. عندما سأله الصحفي (لماذا ادخلت ملايين المصريين خاصة والسودانيين والمغاربة للعراق) منذ 1968.. فكان رد صدام المقبور (حتى نقتل الروح الاقليمية الضيقة بين العراقيين) اي يقصد (الاصرة الوطنية، والروح الوطنية العراقية) فكان العراقي يرفض الغرباء.. ولديه غيرة على العراق ونساءه وثرواته وارضه.. ولكن بعد مجيء البعث المجرم بدعم مصري.. تمت سياسية قتل الروح الوطنية عن شرائح بالعراق.. لتسهيل تدفق سونومي مليوني مصري للعراق .. وتمرير سياسات البعث الاجرامية الشمولية الشوفينية..

وكلنا عايشنا المرحلة القاسية والكارثية من التدفق المليوني المصري للعراق بالثمانيات..

فلو قارنا صهاينة العراق المصريين الذين جلبهم صدام للعراق للتلاعب الديمغرافية، بعد ان زج مئات الاف من خيرة رجال وشباب العراق للجبهات .. ولم يجني العراق من دخولهم اي اعمار او بناء او نهوض اقتصادي .. وبين المستوطنين اليهود بفلسطين الذين عمروا اسرائيل ومدنها وجعلوها ارقى مدن بالشرق الاوسط.. ونجد ناطحات السحاب تملئ مدن اسرائيل..

بمعنى.. اسرائيل او فلسطين سابقا بايدي اليهود اصبحت اقوى دولة وبناء وعمران..وتكنلوجيا قل لي ..ماذا قدم المصريين للعراق غير خداع الاف العراقيات واللعب على اعراضهن وسرقة اموالهن..ونشر المخدرات ..وتلاعبوا بالديمغرافية بلعراق ضد الاكثرية..

ونسال هنا.. (لماذا العمالة المصرية في الخليج والكويت) لم ينشطون بالجماعات الارهابية كما فعلوا بالعراق..

فاغلب الارهابيين الاجانب بالعراق بعد 2003 هم من المصريين كما اعترف بذلك القائد بقوات التحالف الامريكية (مايكل كالدويل) وغير الزرقاوي اسم تنظيم جند الشام بالعراق الى التوحيد والجهاد لكثافة المصريين في بلاد الرافدين كما اكدت ذلك الاستخبارات الدولية.. هذا يؤكد لنا خطورة بقاء المصريين بالعراق وضرورة اجتثاث وجودهم الديمغرافي فيه لانهاء مخططات صدام ومصر باختراق التركيبة الديمغرافية في العراق..

ليس هذا فحسب فقد اكد قاضي عراقي بان 80% من انواع الجرائم التي تقترف بالعراق اليوم ادخلها المصريين اليه.. واول خليفة متشددة طائفية سنية.. بالعراق شكلها المصريين في السبعينات في محافظة الانبار.. لذلك نجد اغلب زعماء الارهاب بالعراق مصريين، كابو ايوب المصري زعيم القاعدة بالعراق، وابو عبد الرحمن المصري مفتي القاعدة بالعراق، وابو يعقوب المصري المسؤول العسكري للقاعدة بالعراق، وابو ذيبة المصري مفتي مجزرة عرس التاجي واغتصاب الشيعيات .. وقتلهن ورمي جثث الضحايا بالنهر.. وغيرهم الكثير الكثير.. ولا ننسى اخطر زعماء القاعدة بالعالم مصريين كايمن الظوهري المصري وابو حفص المصري .. وسيف العدل المصري..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم