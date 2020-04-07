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متنبئ جوي: ارتفاع درجات الحرارة سيستمر في عموم المدن

قال المتنبئ الجوي صادق عطية، أمس الاثنين، إن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر في عموم المدن، مبينا أن الرياح ستكون ما بين ساكنة الى جنوبية شرقية خفيفة.

وقال عطية، في منشور له على صفحته في فيسبوك، إن “أمطاراً ستكون رعدية خفيفة الى معتدلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الطبقات العليا”، مشيرا الى أن “مدن غربي ووسط البلاد وشماليها ستشملها الأمطار”. وأضاف، أن “مدن جنوبي البلاد ستشملها الأمطار تباعاً”، لافتاً الى أن “الحالة الجوية ستنتهي في عموم المدن تقريباً خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء ولكنها تستمر خفيفة في أماكن من مدن البصرة وميسان وذي قار والسليمانية وشمال أربيل ودهوك”. ولفت عطية الى أن “الارتفاع بدرجات الحرارة سيستمر هذا اليوم وغداً في عموم المدن”، مبينا أن “الرياح هذا اليوم ستكون ما بين ساكنة الى جنوبية شرقية خفيفة”.

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