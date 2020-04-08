البوناصر واذنابهم قتلوا شبابنا وليس المالكي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

فلول البعث قتلوا مئات آلاف من ابناء المكونةالشيعي بل حتى لدينا اصدقاء فلسطينيين كانوا يقولون لماذا لم يكن هناك رد لرؤوس فلول البعث وممثليهم من قبل الشيعة؟ وللاسف أنصار أحزابنا يتبادلون التهم، خلال متابعاتي لمواقع التواصل الاجتماعي والتي تضم إعداد جدا كبيرة لأنصار الأحزاب والمعجبين في أشخاص لربما هم سبب الفشل والدمار يجعلونهم رموز ومنقذين، أمس أحد الإخوة من أنصار حزب الدعوة ومعجب بشخصية زعيم الدعوة نوري المالكي كتب منشور يستفز خصوم نوري المالكي حيث كتب(

(شيعة)

البو ناصر والبو عجيل بالصوت والصورة والفديوهات هم من تفننوا بقتل طلاب سبايكر ثأراً لصدام!والغمان يصرخون:المالكي قتلهم!).

بدأت الردود المؤيدة والمعادية له والناقمة على نوري المالكي ووصلت لحد السباب والشتائم ضد الاخ كاتب المنشور، وأيضا معه أنصار يهاجمون الأطراف الأخرى، هجمات متبادلة انا كتبت الرد التالي لصاحب المنشور(

ابن عمي ثق أصل المشكلة بدأت منذ عام ١٩٢١، لكن يفترض بساسة حزب الدعوة الاختيار اما فرض السلطة بالقوة أسوة بتجربة إردوغان أو القبول في إقامة إقليم وسط وجنوب والكف عن مشاريع فاشلة لإقامة دولة مؤسسات مع سفلة فلول البعث ومع خلق مشاكل مع مسعود بارزاني، أنظر لتجربة إردوغان استعان بجماهيره في تأديب خصومة هل الجعفري والمالكي والعبادي وعمار استعانوا بالجماهير للمطالبة في إعدام الذباحين وطرد فلول البعث من الدفاع والداخلية وبقية الوزارات؟؟؟ لربما استاذ شعلان انت تحب شخص انه انسان مؤمن وخير مثل قادة حزب الدعوة بسبب تقواهم في أيام المعارضة كل انسان عنده عقل لكن ليس كل انسان ذكي، كل الناس تصلي وتصوم ومؤمنين لكن الإيمان لربما يصاحبه غباء، شكرا ابن عمي استاذ شعلان المحترم وأرجوا منك قبول هذا التعليق مني مع خالص التحية والتقدير).

ننقل اليكم بعض التعليقات على المنشور

طارق صالح كتب

والله العظيم في قاعدة سبايكر اسلحة ومعدات تمكن جنود القاعدة باحتلال تكريت وعمل خط صد دفاعي يطول لاشهر .. لكن اتاهم شيخ البو ناصر وقال لهم من يسب المالكي نرسله لاهله بسلام فخرجو كقطيع اغنام تركو اسلحتهم وكرامتهم وسلمو انفسهم !!!!!

انتهى تعليق هذا الاخ، والحقيقة ان الفريق الركن علي الفريجي قد قالها خرج ضباط وجنود امام الجنود وفعلا شيوخ البوناصر اعطوهم الامان، وغدروا بهم، الاسلحة والاعداد كانت كافية في تطهير تكريت من البعثيين والدواعش، بل الفريجي قال بعد الجريمة في اسبوع عاد للقاعدة الجوية سبايكر سبع ضباط تكارته وقالوا لي سيدي سجلنا في سجل الصامدين؟؟؟ في وقت قاعدة سبايكر كانت محاصرة من الارهابيين وبقيت محاصرة مدة اربعة اشهر الى ان تم فتح الحصار عنها، الضباط السبعة كانوا من ضمن الضباط والجنود السنة الذين عفى عنهم ابو بقر البغدادي، والحقيقة خروج 1300 جندي وضابط سني امام الجنود والطلاب الشيعة من القاعدة بحجة ان شيوخ تكريت اعطوهم الامان كان هو السبب في خداع الضحايا الجنود والطلاب الشيعة ووقوعهم اسرى بيد هؤلاء الاراذل من حثالات البوناصر ومن لف لفهم.

السيد

محمد البياتي كتب

مستعدين يبرؤون حتى الدواعش المجرمين من دماء ابناءنا، بس كون يتهمون المالكي.

مثل الغمان الي كانوا يگولون صدام من يعدم، ليش ما عدمنا عدم بس الي يصلون بالجامع منو گايللهم ما يصلون بالبيت ؟؟؟!!!!

😮😮😮🤔🤔😠😠😠😠نعم بسبب الغباء والجهل يبرئون عشائر تكريت من الجريمة ويحملون نوري المالكي فقط رغم انه جزء من المشكلة بسبب شعاراته وصراعاته، نوري المالكي ليس جديدا عليه هذه المواقف فقد رفض طلب السيد عبدالعزيز الحكيم في تشكيل لجان شعبية عام 2006 لدعم القوات الامنية في حماية احياء بغداد الشيعية وللاسف ترك الناس تقتل وبدون حماية ابدا.

ايضا كتب السيد

الجنابي ابو شهد كتب

لو ناديت ( شنيعه ) كان افضل فالشيعي يعرف عدوه من صديقه اما الشنيعه فهو اعدا اعداء الشيعه.

ايضا كتب السيد

حسين شريف كتب

وليش اخلي اولادنا تحت رحمة هؤلاء المجرمين بدل قاعدة سبايكر كان الاولى تدريبهم في قاعدة الامام علي عليه السلام في الناصرية .

هذا الاخ كان محقا بقوله بل نوري المالكي وضع سجناء شيعة صدريين في سجن بادوش ورغم المطالبات بنقلهم بسبب تعرضهم للقتل والاغتيال حال خروجهم من السجن ورغم تبرع

الاكراد بنقل السجناء الشيعة الى سجن السليمانية لكن نوري رفض وللاسف عندما سلمت الموصل لداعش تم قتل 850 سجين شيعي في سجن بادوش بجريمة طائفية قذرة تضاف لتاريخ البعثيين والمتطرفين من مكونهم المكفرين للشيعة.

عقيل المندلاوي

الاستحمار لاعلاج له

كتب علي حيدر

لا زلت اتذكر كيف كان يقذف بالسجن ابن الوسط والجنوب ظلماً ودون اي جريمة فعلها ، انما لأجل التقرب الى الكسيح عدي وقصي وحسين كامل ثم يخرجونهم ويبدأ الرمي عليهم للتسلية ثم يرمون جثثهم لبحيرات الاسماك لحماً طرياً !

اقول لغمان الشيعة كمال قال الأفشين لولده يوم خانه وسلم قلعة الصمود الى عدوه

يا ابن الفاعلة عش يوماً واحداً سيداً ولا تعش اربعين عاماً خادماً.

التعليقات مثلت آراء أشخاص يمثلون الوسط الثقافي الشيعي العراقي وللاسف تجدهم يهاجمون الطائفة لأجل الدفاع عن شخص يعتبرونه رمزا لهم، وفي الحقيقة ما نراه من صراعات وعدم استقرار وقتل بالعراق هو حرب طائفية ضد مشاركة الشيعة في حكم العراق، والمصيبة ساسة أحزاب الشيعة دجنوا الجماهير الشيعية في القبول بالعيش تحت رحمة القتل والتهجير والمفخخات، لولا خيانة انفسنا وتسليمهم الموصل ومناطق السنة لداعش وكانت بالحقيقة هي عملية انقلاب والدليل ارتكبوا مجازر رهيبة بحق الجنود والشباب والأطفال الشيعة ولنا في مجزرة سبايكر طالت ٤٥٠٠ شباب شيعي حسب بيان داعش تم أسر٣٠٠٠ تم إعدام١٧٠٠ شيعي وإطلاق سراح ١٣٠٠ضابط وجندي سني يعفو من ابو بقر البغدادي، ال بوناصر وال بوعجيل عندما نفذوا جريمتهم كانوا يعتقدون أنهم عادوا للحكم مرة ثانية، السيد السيستاني اصدر فتوى الجهاد الكفاىي وقلب الهزيمة إلى نصر، بفضل الفتوى تطهر حزام بغداد وتم اكتشاف ٣٠٠ معمل تفخيخ في مناطق حزام بغداد لصناعة العبوات والاحزمة الناسفة ووجدت معسكرات ومخازن ومستشفيات ومراكز قيادة للقوى الإرهابية، بعد تطهير حزام بغداد قلت الانفجارات اليومية وبعد تطهير تكريت والانبار ونينوى قلت الانفجارات في احياء بغداد الشيعية بعد أن تم اكتشاف مئات معامل التفخيخ وصناعة العبوات بل وجد في قبو مبنى محافظة تكريت مقر العصابات الإرهابية كانوا يقتادون ضحاياهم من أبناء طوزخورماتو وبلد والدجيل الشيعة لهذا القبو وقتلهم خلال مراجعة الضحايا لمبنى المحافظة لإنجاز معاملاتهم، الإرهاب بالعراق موجه لكل من هو شيعي، رفضوا اياد علاوي لكونه شيعي وخطيب جامع الفلوجة بيوم تنصيب علاوي رئيسا للحكومة قال في خطبة الجمعة نحن أمة محمد يحكمنا قرد؟؟؟؟ القضية تستهدف كل من هو شيعي، لذلك المالكي كان يجمع ملفات تدين ساسة بعثيين متورطين بالإرهاب كل اعتقاده انه يستطيع تقديمهم للمحاكمة عندما يستقر الوضع وكان يعتقد أن الامريكان خارجون من البلد ……الخ وهذا بحد ذاته جهل وسذاجة كان يفترض في نوري المالكي دعوة الجماهير لمحاصرة الوزارات والسجون لاعدام الذباحين، النتيجة ما كان يعتقد نوري المالكي يوجهون ضربه داعش عام ٢٠١٤ وتسببت ما سببت من كوارث تبخر جيشه ووقعت مخازن العتاد والدبابات والمدفعية بيد داعش، ذهب إلى الأمريكيين رفضوا تزويده بالسلاح والعتاد وكانت داعش هي انقلاب عسكري ناجح لكن افشله السيد علي السيستاني بفتوى الجهاد، بكل الاحوال ما شاهدنا من مظاهرات وأعمال عنف حرقت الجنوب والفرات الأوسط في ايادي جماهير الشيعة الناقمون وبتحريك وتخطيط بعثي وهابي امريكي، يبقى وضع الشيعة بالعراق مزري وبائس ولا أمل في وجود حلول بسبب تشرذم الأحزاب الشيعية ونفاق القادة، مفتاح الحل متى ما قبل ساسة أحزاب الشيعة السفهاء إقامة إقليم وسط وجنوب عندها يستقر الوضع ويستطيع الشيعة التحكم بالعراق والمنطقة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.