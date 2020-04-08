العراق يسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا: 91 حالة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة، أمس، اعلى نسبة بإصابات فايروس كورونا في العراق. واكدت الوزارة تسجيل 91 اصابة خلال 24 ساعة منها 44 في النجف.

وقالت الوزارة في بيان ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (91) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/الرصافة 13، بغداد/الكرخ1، مدينة الطب7، النجف الأشرف44، السليمانية3، أربيل5، دهوك3، ديالى1، واسط1، ذي قار5، البصرة6، المثنى 2”.

وسجلت الوزارة “حالة وفاة واحدة في مدينة الطب، و29 حالة شفاء”. واكدت الوزارة ان “مجموع الإصابات بلغ 1122، بينهم 65 وفاة و373 حالة شفاء”.

كذلك اكدت وزارة الصحة في بيانها ان “عدد حالات الفحص بلغت 26331 في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان”.

الى ذلك، وجهت بعثة الأمم المتحدة في العراق، امس الثلاثاء، تحية إلى الكوادر الطبية العاملة في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان بمناسبة يوم الصحة العالمي، تلقت (المدى) نسخة منه امس الثلاثاء: “بينما تم أخذ مشكلة فيروس كورونا من قبل رئيس العراق والعالم كله، فان يوم الصحة العالمي لهذا العام مختلف عن السنوات السابقة، في مثل هذا اليوم، نحترم جميع العاملين في مجال الصحة الذين هم في معركة هذا القدر لتقديم العلاج والخدمة الصحية لاولئك الذين هم محبوبين من حياتهم، ومخاطر انقاذ حياتنا امام حياتنا”.

وأضاف، “لجهودهم وتضحياتهم بالمواجهة كل الاحترام والمعرفة في هذا العالم. بهذه الطريقة لا يخرج العراق. عمل قطاع الصحة العراقي له دور كبير في الحفاظ على سلامة المواطنين وعملهم في هذه الازمة”.