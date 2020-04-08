العمليات المشتركة تتسلم مقراً للتحالف في أبو غريب

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الثلاثاء، تسلم القوات الامنية مقر المستشارين الفرنسيين لقوات التحالف الدولي في اطراف العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان إنه “بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي (الفرنسيين) في قيادة الفرقة السادسة الذي كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد”.

وتابع، أن “الاستلام جاء وفق التزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العراقية”.

في سياق متصل، اكدت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، استلام المقر الواقع في قضاء ابو غريب التابع للعاصمة بغداد.

وبحسب معلومات لم يتسن لـ(المدى) التأكد منها ان “المقر عبارة عن مسقف حديدي (جملون)، ويحتوي على بعض المعدات البسيطة، وأثاث فقط”.

وقد تسلمت القوات الامنية، بشكل رسمي “قاعدة القائم” العسكرية على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

كذلك أعلنت قوات التحالف الدولي سحب جنودها من “قاعدة القيارة” الجوية جنوب الموصل وتسليمها إلى القوات العراقية، ايضا انسحبت قوات التحالف من قاعدة الحبانية بالانبار، ومقر آخر في محافظة نينوى. فضلا عن الانسحاب من قاعدةk1 في محافظة كركوك.