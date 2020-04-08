د.اياد علاوي: الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة لبرامج حكومية مطولة

اكد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتةً مصغرة ليست بحاجة لبرنامج حكومي مطول.

واضاف سيادته في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، ان برنامج الحكومة المقبلة ينبغي ان يرتكز على عدة مهام في مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة وتحديد موعدها بدقة بالاضافة الى تشكيل محكمة خاصة بمرسوم جمهوري لمحاكمة قتلة المتظاهرين.

كما دعا سيادته الى العمل على اطلاق سراح المعتقلين الابرياء من المتظاهرين السلميين والتكفل بمعالجة الجرحى والمعوقين او من ارتكبت بحقهم جرائم او اعتداءات في ساحات التظاهر.

وشدد الدكتور علاوي على ضرورة ان يتضمن البرنامج خطةً متكاملةً لمكافحة الفساد وسرقة اموال الدولة ومحاسبة مرتكبيها وتكليف لجنة من الخبراء المتميزين بالعمل على اعداد معالجات لانقاذ الاوضاع الاقتصادية والبدء بتحويل الاقتصاد العراقي الى منتج بدل ان يكون ريعي.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي