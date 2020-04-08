قصص وحكايا … نقلا عن صديقي ثعلب

1

أحدهم حكى لصديقي ثعلب …

لو كان حيا في زمن كورونا ..

لقرر الانتحار دون الرجوع للذاكرة فمسألة العيش بين الجدران لزمن متقلب بسبب فايروس كانت ستسبب له مضاعفات فكرية وفلسفية لذا فقرار الانتحار هو ثورة على الاقامة الجبرية

رجل قارع الفوضى ولملم ريش الطقوس ووضعها على رف الخرافة

رجل عاش الكثير من الحيوات زار الفصول من بغداد وكربلاء والنجف والبصرة واسطنبول وعمان ودمشق وبيروت وقبرص وتونس والمغرب وعاد ليكرر اللقاء في فصول اخرى

بين طاولات القمار واوراق البوكر وموائد الديك الرومي والويسكي واهات الراقصات وهوس المطبلاتية والمزمراتية

ما ان كان يسمع صوت سميرة توفيق يرقص وما ان تبدأ امينة فاخت بالغناء يجن جنونه

رحل الرجل ترك خلفه حقلا وجاء اخر ليحصد الزرع

عاش وترك الاخر يعيش

2

قبل كورونا …

حدثني صديقي ثعلب عن أحدهم ..

أحد الأصدقاء عرفني على صديقة له من بلد عربي

بعد التحية والمصافحة وحديث قصير عن الثورة ذهب ذاك الصديق

جلسنا تناولنا العشاء وشربنا مياه الملح العذبة

دار نقاش طويل حول الثورة

من بين السطور

قالت

زنكين وشيوعي

قال

الزنكنة ورثتها والشيوعية اكتسبتها بعد ان قرأت عن من لا يملكون ثمن هذا العشاء وثمن هذه المياه

3

صديقي ثعلب حزين ومكتئب لان احدهم قال له

بالأمس كنت انا واحباب الروح وتلك المساحات الخضراء

اليوم انا وهم في غرفة الواتساب اصبحنا عبيدا للحروف والايقونات

اتذكر يا حبيب روحي نهايات الليل

نتسكع بين البراعم واوراق الملح

هنا نغني وهنا نجمع الضحكات كي لا تخرج فربما يسمعنا احد الاشرار

اتذكرها يا حبيب روحي …

قلت لي اصنع لها قصيدة

قلت

ولك

اصنع قلب القصيدة ..

4

صديقي ثعلب ينقل لي قصة احدهم

قال

اشتقت للعب الورق ولقطع اللحم المشوي

مضى زمن لم افتح علبة اوراق اللعب المطلية بماء الذهب

طلبتها من برا وما ان وصلت قلت للحبايب

ستسجل هذه الاوراق تواريخ ميلادنا في كل لقاء وموعد سنكتب تاريخ ميلاد

ارواح صديقة فوق الذهب …

اما عن قطع اللحم المشوي

فهي تضيف الدسم للجواكر ..

5

صديقي ثعلب نقلا عن احدهم

مر وقت طويل …

ما اخبار الحوراء ..

قولي لذاك الوشم النجمي على ذراعك اني مشتاق له

في اي زمن نحن يا صاحبة السعف الشقراء

نشرب الشاي بالليمون على الواتساب

ونتقاسم اللحظات الشهية بلغة الايموجي دون ان نلتقط صور على اغصان اللوز

6

يشكو احدهم لصديقي ثعلب

عظامي تتألم

انزلاق غضروفي في فقرات الرقبة

الم حاد أسفل الظهر ربما انزلاق غضروفي اخر

التهاب في مفصل القدم

وجع في الركبة

ومثله في عظم القص

فتح احدى خزائنه

فيتامين دي كالسيوم فيتامين سي زنك اوميغا 3 كبسولات ثوم واصناف اخرى من المكملات الغذائية

والخاسر انا ودنانيري

هذه الالام عتيقة

بعد كورونا اشتدت

حتى الالم يعاني

متى تفتح صالونات المساج والتدليك ابوابها …

كيف السبيل لغرفة الساونا ..

اين الطريق للصحصحة

7

يتذكر احدهم ويصف الذكرى لصديقي ثعلب

طاولة في اقصى المكان الضوء يسكب بعض الظل هنا

صوتها جميل حين ترقص يزداد جمالها

علبة السجائر تخوض عراكا مع الكأس

جاءت كي تفض النزاع

قال …

يا ليل يا عين ..

8

بيروت سطر من الحكاية

يكلمه عنها وصديقي ثعلب يعيد الكلام

صباح الخير يا ارز …

يا ثمرة تشرين يا فرحة تموز

اما انت يا ست الستات ..

المساء لي

والصباح لك

للتبغ مرفأ حر

للتبغ موج حر

للتبغ شراع حر

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب