كتب أجنبية ذكرت الشهيد الصدر

هذه بعض الكتب الأجنبية بمختلف اللغات الحية ، مثل الإنكليزية ، و الفرنسية ، و الألمانية ، و غيرها التي بحوزتي ، و التي جمعتــُـها من خلال زياراتي لعواصم عالمية ، بمختلف اللغات ، رتــبتــُــها حسب الحروف الأبجدية الإنكليزية ، و نشرتــُــها في صفحة ترجمة الشهيد السيد محمد باقر حيدر الصدر في الصفحات 1178- 1192 من الجزء الثاني من

” موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية ” العراق” الموسوعة طبعت طبعتان ، الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، مشكورة ً، و الثانية من قبل سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد علي السيستاني، مشكورا ً ، مع تحيات مؤلفها ، مقرر حقوق الإنسان ، و الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982) ، و عضو منظمة العفو الدولية في بريطانيا ، و منظمة الحوار العقائدي في جنيف ، و الإتحاد العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في دبلن ، إيرلندا ، وسفير السلام العالمي ، و المنسق العام لـ ( وثيقة القدس) العراقية التاريخية ، و المنسق العام لـ ( #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف

الدكتور صاحب الحكيم