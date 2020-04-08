Posted on by

نائب ينتقد نفي الحكيم لخبر ارسال ثلاثة آلاف دولار لكل عراقي عالق بالخارج

انتقد النائب هوشيار عبدالله، النفي الذي نشره وزير الخارجية لمضمون التصريح الصادر عن المتحدث باسم الوزارة بأن وزارة الخارجية ستتكفل بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج.

وقال عبدالله في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر” إن “العراقيين العالقين في الخارج فرحوا بالخبر، ثم صدموا بنفي الوزير، فما الذي ستقدمه الوزارة لهم ومكاتب الحوالات موجودة في كل أنحاء العراق؟”.

وأضاف أنه “عندما يغرد معالي وزير الخارجية، أتمنى أن يكتب بلا أخطاء، مثلاً يكتب (أسيء) بدلا من (اسيىء) و(أموالا) وليس (أمولا) لأنه يمثل واجهة العراق”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close