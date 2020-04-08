نائب ينتقد نفي الحكيم لخبر ارسال ثلاثة آلاف دولار لكل عراقي عالق بالخارج

انتقد النائب هوشيار عبدالله، النفي الذي نشره وزير الخارجية لمضمون التصريح الصادر عن المتحدث باسم الوزارة بأن وزارة الخارجية ستتكفل بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج.

وقال عبدالله في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر” إن “العراقيين العالقين في الخارج فرحوا بالخبر، ثم صدموا بنفي الوزير، فما الذي ستقدمه الوزارة لهم ومكاتب الحوالات موجودة في كل أنحاء العراق؟”.

وأضاف أنه “عندما يغرد معالي وزير الخارجية، أتمنى أن يكتب بلا أخطاء، مثلاً يكتب (أسيء) بدلا من (اسيىء) و(أموالا) وليس (أمولا) لأنه يمثل واجهة العراق”.