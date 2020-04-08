نعزي الأمة العربية بذكرى ولادة حزب البعث الماسوني،

نعيم الهاشمي الخفاجي

في مثل هذا اليوم نجح أعداء الإسلام في تأسيس حزب البعث لتمرير مخططات الماسونية من خلال هذا الحزب في اسم شعارات العروبة لاضلال الناس وتمزيق نسيج الأمة العربية، لم يكن محض صدفة ولادة البعث في يوم السابع من نيسان وولادة حزب اممي اخر كبير في مقدمة شهر نيسان، وفي بداية شهر نيسان ليكون مصادف لعيد الفصح المسيحي دليل أن هناك ايادي ماسونية تقف خلف ذلك، أيضا مؤسس حزب البعث لم يكن مسلم وهو ميشيل عفلق، مسيحي سوري متمرد على ديانته المسيحية الأصلية وذهب إلى العمل مع الماسونية والصهيونية، كل أفعال حزب البعث كانت موجهة لضرب العرب والمسلمين، جرائم البعث بالعراق دمر الشعب العراقي وقتل وإعدام ملايين البشر وهجر الملايين وتم حرق محافظات في أكملها ولنا بحرق شمال العراق واهوار العراق الجنوبية، إضافة لشن الحروب واحتلال الكويت وتسبب بسيطرة امريكا على الخليج ومن ثم احتلال العراق وتدميره ومن ثم إعلان الربيع العربي لحرق بقية الدول العربية، حزب البعث العراقي هو سبب الحرب الأهلية اللبنانية، وياسبحان الله أتذكر في يوم السابع من نيسان عام ٢٠٠٣ هدأت أصوات المدافع وأصبحت مناطق بغداد هادئة وحتى مراسل الجزيرة الإرهابي تيسير علوني قال شيء عجيب لا يوجد شيء ببغداد هدوء شديد وتبين ان صدام الجرذ الهالك وربعه البعثيين قد هربوا من بغداد وكانت وجهة صدام الجرذ الهالك لحفرة الجرذان في تكريت والتي تنبؤ إليها الفيلسوف الإمام علي ع حيث قال: يتم استخراجه من حصن ووصفه في ( الإشيمط) معنى الإشيمط في اللغة العربية هو الشخص ذو اللحية البيضاء الكثيفة القذرة، والكل شاهد صدام استخرجوه من حفرة الجرذان الامريكان ومعهم عراقيين أحدهم رفحاوي هذا المجاهد الرفحاوي ظهر بمقطع الفيديو واضع صدام الجرذ الهالك على الأرض وهو ممسك به ونائم فوقه وممسك بلحية الجرذ وهو يرتدي ملابس عسكرية، ألا لعنة الله على البعثيين الانجاس أين موجوا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.