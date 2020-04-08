وزير الصناعة والمعادن يعلن عن تصنيع نماذج ريادية لجهاز التنفس الصناعي واجهزة ومستلزمات اخرى لعلاج مرضى فيروس كورونا والوقاية منه

اعلن وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب ترؤسه هذ اليوم الثلاثاء الموافق ٧ نيسان في مقر الوزارة إجتماعا لخلية الازمة العلمية بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السيد معتصم النعيمي والمستشار العلمي للوزارة السيد عمار عبدالله حمد وأعضاء الخلية عن تصنيع وإنتاج نماذج ريادية لأجهزة التنفس الصناعي وجهاز تنقية الهواء وروبوتات ناقلة للدواء والطعام وتوصيلات لاجهزة التنفس بتقنية خاصة وبوابات التعقيم والتعفير فضلا عن الكمامات النانوية والقناع الواقي والبدلة الصحية بجهود ذاتية لعدد من شركات الوزارة وهيأة البحث والتطوير الصناعي وهيئة التصنيع الحربي وجامعة بغداد والجامعة التكنولوجية والقطاع الخاص وبدعم من وزارة الصحة ، مفصحا عن إنهاء الملفات الخاصة بالبحوث العلمية لأجهزة أخرى وحسب احتياجات وزارة الصحة لتحويلها إلى خلية الأزمة المركزية في الوزارة لتحديد دور كل شركة من شركات الوزارة في انتاج هذه المعدات والأجهزة ، مؤكدا تعاون وزارة الصناعة مع وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات في توفير المستلزمات الوقائية كالادوية و الكمامات ومواد التعفير وغيرها للوقاية من الفايروس.