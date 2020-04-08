ومضات خاطفة : لنصنع فنون الجمال صمودا على جبهة كورونا :

مهدي قاسم

1 ـــ لنصنع فنون الجمال صمودا على جبهة كورونا :

ربما الآن نستطيع في هذا الوقت العصيب و الحرج

أن نكون أكثر فائدة للعالم على نحو :

المطربة / أو المغني بصوته العذب و الساحر

الموسيقية / أو الموسيقي بانغامه المجنحة لقلوبنا في عوالم أخرى

الشاعرة / أو الشاعر بقصيدته الملهمة برقة مشاعر و عذوبة أحاسيس ..

الكاتبة / أو الكاتب بنصوصه و قصصه الزاخرة بعوالم ساحرة

الفيلسوف من خلال تأكيده على قوة غريزة البقاء وحب الحياة ..

الرسامة /أو الرسام بلوحته التشكيلية البديعة والمدهشة المثيرة للمخيلة وحب الجمال ..

البستاني بورده و أزهاره الزاهية والعطرة ،

والخباز بنكهة ارغفة خبزه الساخنة بعنفوان اشتهاء لا تُقاوم ..

المرأة بجمالها الرصين و الساحر و الخلاب

وبأنوثتها الدافئة والحنونة ! ..

كل ذلك …………………..

لنجعل العالم جميلا ، متماسكا

وقابلا للتحمل و العيش الطويل ..

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2 ــ أمور لا ينبغي المرور من عندها مرور كرام !::

ببدو أن الإنسان لا يُقاس بدينه إنما بمدى إنسانية ضميره الحي ، و ابسط دليل على ما نقول هو إنه :

أمامنا هنا نموذجين متنافرين تماما وعلى طرفي نقيض يبدو ذلك من خلال ممثلة كويتية ــ اسمها حياة الفهد ــ وهي تطالب بعدم معالجة الوافدين إلى الكويت بهدف العمل ،بل و رميهم في أعماق الصحراء !! ، بينما الثاني هو ممثل أمريكي مشهور عالميا ــ اسمه غير رتشارد ـــ ترك بلده وحياته المريحة والمتنعمة ، متحملا عناء السفر البعيد والمجهد ، فضلا عن مخاطر البحار الهائجة في سبيل إنقاذ اللاجئين من ظلم و فساد حكوماتهم وغالبيتهم من المسلمين وتقديم لهم بيده شتى أنواع الكسوة والطعام !: