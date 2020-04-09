استئناف الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين لنشاطاتها

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الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين تستأنف نشاطاتها وتلتقي الاستاذ فارس عيسى و فرهاد نعمت الله

بعد توقف دام حوالي شهرين بسبب الاوضاع الحالية في البلاد وانشغال مسؤولي المؤسسات الحكومية بالتظاهرات، استأنفت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين اليوم الاربعاء 20 تشرين الثاني نشاطاتها في المطالبة بحقوق ابناء الشريحة.

وفي هذا السياق زار صباح اليوم الاربعاء وفدا من الهيئة التنسيقية الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي في بغداد والتقى الاستاذ فرهاد نعمت الله نائب الأمين العام لمجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء مناقشة الملف الفيلي بجميع تفاصيله وابعاده واعرب وفد الهيئة التنسيقية عن قلقه و خيبة امله من عدم منح اصحاب الشهادات من الكورد الفيليين لاي من الدرجات الخاصة ، مطالبا اللجنة الخاصة بتوزيع تلك الدرجات اعادة النظر في عملها ومراعات التوازن في توزيعها على جميع العراقيين بشكل عادل.

كما طالب الوفد الاستاذ نعمت الله بالعمل الجاد من اجل انصاف الكورد الفيليين في التعيينات والدرجات.

واعرب نائب الامين العام لمجلس الوزراء الاتحادي عن تعاطفه مع شريحة الكورد الفيليين مؤكدا على ضرورة اعادة حقوقهم القانونية والدستورية.

وفي سياق متصل زار وفد الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين ممثلية اقليم كوردستان في مجلس الوزراء والتقى الاستاذ فارس عيسى ممثل حكومة اقليم كوردستان في بغداد.

وتم خلال اللقاء بحث المشاكل الخاصة بالكورد الفيليين.

واكد الاستاذ عيسى على ايصال صوت الكورد الفيليين للجهات المعنية في حكومة اقليم كوردستان ، والعمل على معالجة تلك المشاكل.

وشكر الوفد ممثل حكومة اقليم كوردستان على تعاونه ودعمه لحل مشاكل الكورد الفيليين القانونية والدستورية.