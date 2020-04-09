اعتداء لفظي يطال مراسل السومرية في ديالى

7/4/2020

تعرض مراسل قناة السومرية علي ابراهيم للسب والشتم، من قبل مدير صحة ديالى الدكتور علي الشاجي، اثر تغطيته للواقع الصحي في المحافظة.

مدير قناة السومرية الزميل عمار طلال قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق “ان مراسل القناة الزميل علي ابراهيم تعرض للسب والشتم من خلال رسالة نصية بعثها مدير صحة ديالى، وذلك على أثر تقرير متلفز اعده الزميل ابراهيم حول الواقع الصحي ومداخلة احد المواطنين الذي شفي من فيروس كورونا”.

واضاف طلال ان “المواطن تحدث عن سوء الواقع الصحي والخدمي في المستشفى الذي حجر فيه”

وختم مدير القناة كلامه قائلا ” ان ادارة قناة السومرية بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة ومدير صحة ديالى الدكتور علي الشاجي”.

جمعية الدفاع عن حريةً الصحافة في العراق تدين وبشدة الاعتداء على الزميل المراسل علي ابراهيم، وتعده انتهاكا لا أخلاقيا لحرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد.

كما وتطالب الجمعية مؤسسات الدولة كافة الى وضع تدابير لازمة للحد من الاعتداءات التي طالت وتطال العاملين في مجال الصحافة والاعلام لاسيما في هذا الوقت الذي يمر به البلد، وضرورة مراعاة القوانين التي تتيح للصحفي، نقل واقع مايدور من احداث في الساحة.