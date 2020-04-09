البنك المركزي: جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار تم تحويلها بانسيابية عالية

أكد البنك المركزي العراقي، تحويل جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار الماضي بانسيابية عالية.

وقال البنك في بيان إنه “تزامنًا مع جهود الدولة في مكافحة فايروس كورونا، قام نظام المدفوعات في البنك المركزي العراقي، بتحويل جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار الماضي للعام ٢٠٢٠، وبانسيابية عالية من حسابات وزارة المالية الى حسابات الموظفين في مختلف فروع المصارف الحكومية والأهلية، وبالأخص ممن تم توطين رواتبهم باستخدام “البطاقات الالكترونية”، في عملية السحب النقدي من الصرافات الالية او المنافذ، في بغداد والمحافظات كافَّة”.

وأضاف البيان ان هذا الامر “تم بعد ان استأنفت الدوائر المعنيّة في البنك المركزي العراقي عملها منذ تاريخ ٢٤ أذار، والتي ساعدت بدعم السيولة الكاملة للمصارف”.

واعرب البنك عن شكره الى “كل من ساهم بتسهيل مهمة توزيع هذه الرواتب، من خلية الازمة الحكومية والنيابية، ووزارة المالية، ورابطة المصارف العراقية الخاصة، والمصارف الحكومية والأهلية، وشركات الدفع الالكتروني ووكلائهم”.