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الحكيم يدعو الحكومة الى ايلاء الاهتمام الخاص بالشرائح المتضررة جراء الحظر

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الحكومة الى ايلاء الاهتمام الخاص بالشرائح المتضررة جراء الحظر وتحديداً المتعففين والمعدمين وذوي الدخل المحدود.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، “نؤيد ما ورد من القرارات والتعليمات التي صدرت من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الأخير والتي تضمنت فعاليات لتثمين الدور المميز للملاكات الصحية والتمريضية والقوات المسلحة والاجهزة الامنية وجهود الاغاثة الحكومية والمنظماتية والشعبية في مواجهة جائحة كورونا والتي ابرزت الدور الانساني الكبير لشعب العراق امام الرأي العام العالمي”.

وأضاف “نحث وسائل الاعلام والفعاليات السياسية والاكاديمية والمواطنين كافة على دعم اجراءات تطويق الوباء”، داعياً الحكومة واجهزتها الرقابية الى “ايلاء الاهتمام الخاص بالشرائح المتضررة جراء الحظر سيما المتعففين والمعدمين وذوي الدخل المحدود والاجراء اليوميين والكسبة فضلا عن المضي بإجراءات توفير المواد الغذائية واستقرار الاسعار”.

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