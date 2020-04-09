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الرئيس بارزاني يعلن دعمه للكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية

اعلن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الخميس 9 ابريل / نيسان ، دعمه لرئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي .

مكتب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال في بيان ،  ان الرئيس بارزاني اجرى اتصالاً هاتفياً بالكاظمي ، عبر خلاله عن دعمه لتكليفه برئاسة الحكومة العراقية المقبلة ، متمنياً له النجاح.

البيان ، اضاف أن الزعيم الكوردي ” عبر عن امله في ان تكون هذه الخطوة سبباً لتقريب كل المكونات العراقية ، وبوابة لحل مشاكل وازمات العراق .

وكان رئیس الجمهوریه‌ العراقی برهم صالح ، سلّم رسمياً ، اليوم الخميس ، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، المكلف الجديد بتشكيل الحكومة العراقية مدير جهاز المخابرات ، مصطفى الكاظمي كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بدلاً عن عدنان الزرفي الذي اعلن في رسالة مفتوحة ، اليوم ، اعتذاره رسمياً عن مهمة التشكيل .

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان ، مسرور بارزاني ، عبر في وقت سابق من اليوم الخميس ، عن دعمه لتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه بارزاني مع الكاظمي ، وفق ما أفاد بيان مقتضب من مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان ،

بدوره ، كان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أعلن مساء الأربعاء، تأييد اقليم كوردستان لترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية.

الرئيس بارزاني يعلن دعمه للكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية

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