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الصحة النيابية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل والتدقيق في التنقلات الأخيرة بوزارة الصحة

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، رئيس الوزراء بالتدخل والتدقيق في التنقلات الأخيرة في وزارة الصحة.

وذكرت اللجنة في بيان انه “في ظل ما يعانيه شعبنا والعالم من خطر كبير يتمثل بانتشار وباء كورونا بشكل افقد دولاً متقدمة السبيلَ للسيطرةِ عليه، ومع ما تُسطره كوادرنا الصحية والأمنية البطلة من ملاحمٍ شرسة في مواجهةِ هذا الفايروس الخطير والذي يتطلب منا اعتماد المصارحة والشفافية والاتكاء على المخلصين
نتفاجىء بتغيراتٍ في ادارة المسؤوليات في وزارة الصحة والبيئة بشكلٍ يثير الريبة والاستغراب في آنٍ واحد”.

وأضافت أن “التغيرات تبتعد عن اي معاييرٍ مهنيةٍ وميدانية تحكم هكذا توجهات وآخرها ما حصل من تغييرٍ في ادارة كيماديا، وبخيارٍ وزمانٍ اقل ما يقال عنهما انهما غيرَ مناسبين”.

ودعت اللجنة، رئيس الوزراء إلى “التدخل والتدقيق في تفاصيل هذا الموضوع”.

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