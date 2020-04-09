الصحة: 80 إصابة جديدة بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاربعاء، تسجيل 80 إصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه أنه “تم فحص 2083 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (28414) نموذجاً”.

وأضاف البيان “سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (أمس) (80) ثمانين إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/الرصافة12، مدينة الطب3، النجف الأشرف24، السليمانية1، أربيل 20، كربلاء 3، كركوك 1، ذي قار11، البصرة 5”. وأوضح البيان أن “عدد الوفيات بلغ أربع حالات؛ واحدة في بغداد- الرصافة، وأخرى في بغداد-الكرخ، وحالتان في البصرة، فيما سجل 79 حالة شفاء”.

وأشارت الصحة في بيانها أن “مجموع الإصابات بلغ 1202، فيما مجموع الوفيات بلغ 69، وحالات الشفاء ارتفعت الى 452”. الى ذلك، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمديد حظر التجوال لغاية 18 نيسان الجاري، وتخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين كمنحٍ تشمل نحو 10 ملايين مواطن، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي التبرع بمرتبه الشهري لصندوق التكافل الخيري. وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، رئيس اللجنة، في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها الثالث وناقشت الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة كورونا ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة، ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وبحث موضوع إعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج الذين يواجهون ظروفاً صعبة وإيجاد أماكن مناسبة لإستقبالهم، في ضوء المقترحات المقدّمة بهذا الخصوص”.