المنافذ تصدر بياناً بشأن قرارات مجلس الوزراء لتعزيز وضمان وحدة الإدارة

أصدرت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، بياناً بشأن قرارات مجلس الوزراء لتعزيز وضمان وحدة الإدارة في المنافذ.

وذكرت الهيأة في بيان ان “مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات في جلسته الاعتيادية يوم أمس، ومن ضمن القرارات المتخذة قرارات ملزمة التطبيق لتعزيز دور هيأة المنافذالحدودية في الإشراف والرقابة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدوديةوضمان وحدة الإدارة في المنافذ كافة”.

وأضافت أنه “يمكن إيجاز ما تم اتخاذه في الاجتماع وهو اعتماد تفسير المادة (3/اولٱ) من قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 موضحاً مهام الهيأة واعتبارها سلطة السيطرة والاشراف والمراقبة على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ولها في سبيل تحقيق ذلك إصدار الأوامر والتوجيهات التي تضمن انسيابية عمل المنافذ الحدودية”.

وأكدت الهيأة أن “تلك الدوائر تلتزم بالتوجيهات والاوامر الصادرة عن الهيأة، إلا في حال وجود نقاط خلافية، يتم عرضها على مجلس هيأة المنافذ الحدودية للبتّ فيها ، استنادًا إلى أحكام المواد (6/اولاً/ب) ، (7/سادساً) و (9/ثالثاً) من ذات القانون”.

وأشارت إلى أن “مجلس الوزراء قرر الزام جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بما فيها المصارف، بالعمل لمدة (24 ساعة ) في اليوم وتهيئة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك”.

وتابعت الهيأة أن “المجلس أكد في قراراته أن يكون دور هيأة المنافذ الحدودية ( رقابيا ، إشرافيا تدقيقيا ، والتحري الأمني ) بما يضمن وحدة إدارة المنفذ الحدودي ، من غير التدخل بالجوانب الفنية مع التأكيد على إحالة المضبوطات الى الجهات المعنية والزامها بإقامة الدعاوى امام المحاكم المختصة كلٌ بحسب تخصصه وإشعار المنفذ بذلك”.