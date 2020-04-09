 (بالوثيقة) المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف الكاظمي لتشكيل الحكومة

حصلت (باسنيوز) اليوم الخميس، على نسخة من الوثيقة الخاصة بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بعد أعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي.
والكاظمي الذي أصبح أصغر رئيس وزراء مكلف منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة مطلع القرن الماضي ، يبلغ من العمر 53 عاماً، هو مصطفى عبد اللطيف الكاظمي، من مواليد بغداد عام 1967، وينحدر من محافظة ذي قار .
يحمل الكاظمي شهادة البكالوريوس في القانون، وقد غادر العراق عام 1985، وانخرط في صفوف حركات المعارضة لنظام صدام حسين السابق، وهو متزوج وله طفلان.
وفي يونيو/ حزيران 2016، عيَّن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، مصطفى الكاظمي مديراً عاماً لجهاز المخابرات، إبان سيطرة تنظيم “داعش” على بعض المدن العراقية، بعد إقالة مديره اللواء زهير الغرباوي. وكان الكاظمي حينها وكيلاً للجهاز لشؤون العمليات.
وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أعلن مساء الأربعاء، تأييد اقليم كوردستان لترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية.