 (بالوثيقة) المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف الكاظمي لتشكيل الحكومة

حصلت (باسنيوز) اليوم الخميس، على نسخة من الوثيقة الخاصة بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بعد أعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي.

والكاظمي الذي أصبح أصغر رئيس وزراء مكلف منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة مطلع القرن الماضي ، يبلغ من العمر 53 عاماً، هو مصطفى عبد اللطيف الكاظمي، من مواليد بغداد عام 1967، وينحدر من محافظة ذي قار .

يحمل الكاظمي شهادة البكالوريوس في القانون، وقد غادر العراق عام 1985، وانخرط في صفوف حركات المعارضة لنظام صدام حسين السابق، وهو متزوج وله طفلان.