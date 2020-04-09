بعد الاشتباه في إصابته بكورونا.. “مهند” يغادر المستشفى سراً

غادر الممثل التركي كيفانج تاتليتوغ الشهير بـ”مهند” المستشفى بعد قضائه أسبوعاً كاملاً هناك، حيث خضع للعلاج من التهاب في الرئة.

ونقل كيفانج إلى المستشفى بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، نتيجة ارتفاع في الحرارة، ولكن جميع الفحوص التي أجراها أتت سلبية، أي انه غير مصاب، وبقي في المستشفى للعلاج من التهاب الرئة.

وبحسب الصحف التركية، فقد غادر كيفانج المستشفى وهو بصحة جيدة وفضّل الخروج من المستشفى الثالثة فجراً، واختار هذا التوقيت هرباً من الصحافة.

وكانت زوجته باشاك ديزر بجانبه طوال فترة وجوده في المستشفى.

وفور خروجه من المستشفى ذهب هو وزوجته مجدداً إلى منزلهما في غابة كاماربورغاز حيث كانا يمضيان فترة الحجر المنزلي قبل نقل كيفانج إلى المستشفى.