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حكومة اقليم كوردستان تنفي شائعات شراء سیارات حديثة لوزراءها وتكشف عن اهم اولوياتها

نفت حكومة اقليم كوردستان ، الیوم الخميس ، أنباء تداولتها وسائل اعلام محلية ، تحدثت عن شراء سیارات حديثة لوزراء الحكومة.

المتحدث باسم حكومة الإقليم ، د.جوتيار عادل ، قال في بيان، إن ” بعضاً من وسائل الاعلام المحلية وبهدف اثارة وتحریف الرأي العام تناقلت خبرا لا اساس له بان الحكومة اشترت سیارات موديل 2020 لوزرائها”.

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مضيفاً ، أن “هذا الموضوع عارٍ عن الصحة ولا اساس له ” ، موضحاً بالقول ” في هذه المرحلة الحساسة وضعت الحكومة ووزراءها كل حسب اختصاصه الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتأمين الغذاء والرواتب على رأس الأولويات “.

وطالب متحدث حكومة الاقليم ، الادعاء العام بـ “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات والاشخاص المروجين لهذه الشائعات ، والذين يتسببون بعدم الاستقرار الاجتماعي وإثارة الفوضى لاهداف سياسية “.

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