ذي قار تتوقع بلوغ ذروة الإصابات بالكورونا خلال أسبوع

ذي قار / حسين العامل

توقعت دائرة صحة ذي قار أمس الاربعاء ( 8 نيسان 2020 ) بلوغ ذروة ارتفاع الإصابات بالكورونا خلال مدة أسبوع ، وفيما عزت أسباب ارتفاع عدد الإصابات بالمحافظة خلال اليومين المنصرمين الى زحام الأسواق وعدم التزام المواطنين بالتوصيات والإجراءات الوقائية ، أكدت تسجيل 31 إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء وحتى الآن .

وفي حديث للمدى عن الموقف الوبائي للإصابات بالكورونا في محافظة ذي قار قال مدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتور عبد الحسين أن ” الإصابات بلغت حتى يوم (الاربعاء) 31 إصابة اثنتين من الإصابات شفيت تماماً وغادرت المشفى واثنتين توفيتا أما بقية المصابين والبالغ عددهم 27 مصاباً فلا زالوا راقدين في ردهات العزل لتلقي العلاج “، وأضاف ” كما أن هناك عدداً آخر من الحالات المشتبه بها حيث أرسلت 58 عينة الى المختبر المركزي لغرض الفحص ونحن بانتظار النتائج”.

وأوضح الجابري أن ” الإصابات التي تم تسجيلها تتوزع في منطقة الثورة ( إحدى ضواحي مدينة بالناصرية ) ، ومنطقة الشريف في غرب الناصرية ، وقضاءي الشطرة والرفاعي ومنطقة الشوفة في شمال الناصرية ، وناحية سيد دخيل في شرق الناصرية ومنطقة الإسكان الصناعي في جنوب الناصرية”، عازياً سبب ارتفاع الإصابات في محافظة ذي قار الى عدم الالتزام بالتوصيات التي تعتمدها المؤسسات الصحية للوقاية من الإصابة بالوباء “.

وأشار مدير عام صحة ذي قار الى أن ” مصاباً واحداً في منطقة الثورة تسبب بإصابة 19شخصاً آخر كانوا ملامسين له فيما تسبب مصاب أخر في منطقة الشوفة بإصابة 4 أشخاص آخرين “، منوهاً الى أن الكثير من الأهالي في منطقة الثورة لم يتقيدوا حتى الآن بالتوصيات وما زالت تجمعاتهم في الأسواق الشعبية وعند باعة الخضار وغيرها من الأماكن مثلما هي رغم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات في تلك المنطقة ورغم تحذيرات ونصائح الفرق الصحية”.

وأوضح الجابري أن ” الإصابات الوافدة الى المحافظة سواء كانت من إيران أو ممن كانوا في زيارة العتبات المقدسة هي إصابات محدودة لكن التلامس والاختلاط وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية هي ما زاد في عدد الإصابات في المناطق المذكورة”، متوقعاً أن “يشهد الأسبوع الحالي ذروة ارتفاع الإصابات بالوباء كون الأعراض ستظهر خلال مدة أسبوع على الملامسين للمصابين الذين تم تشخيصهم مؤخراً حيث تم تسجيل 25 مصاباً خلال الأيام السبعة المنصرمة”.

وعن الإجراءات الوقائية في المناطق التي سجلت أكبر عدد من الإصابات قال الجابري إن ” الفرق الصحية والفرق الساندة لها باشرت ومنذ ظهور أول إصابة بالمرض بإطلاق حملات توعوية وحملات تعفير ناهيك عن أخذ عينات ونماذج فحص ( مسحات ) من الأشخاص الملامسين لغرض الفحص والتأكد من سلامتهم “.

ورجح مدير عام صحة ذي قار أن ” تُسجل المحافظة انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات خلال مدة أسبوع في حال تم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من انتقال وانتشار المرض ” منوهاً الى أن ” حملة المسح الميداني التي ستقوم بها المؤسسات الصحية بالمحافظة قريباً ستكشف عن المزيد من الإصابات كون هناك مصابين لم تظهر عليهم أعراض المرض بصورة واضحة ولا يمكن تشخيصها إلا من خلال الفحص الدقيق”.

وأشار الجابري الى أن ” حملة المسح الميداني ستنطلق حال توفر مستلزمات كافية من أجهزة الوسط الناقل الخاصة بأخذ عينات ومسحات من المصابين كون المؤسسات الصحية بالمحافظة تواجه نقصاً في تلك المستلزمات “، منوهاً الى أن ” الملاكات الصحية قامت بتصنيع المستلزمات المذكورة محلياً وهي بصدد استحصال موافقة المختبر المركزي والجهات المعنية بالوزارة لتباشر باستخدامها”.

وعن المختبر المزمع تجهيزه للمحافظة قال الجابري إن ” المختبر للآن لم يجهز للمحافظة وإن الاتصالات جارية مع الوزارة بهذا الصدد”.

وكشف مدير عام صحة ذي قار وعن استمرار خرق المواطنين لحظر التجوال ولاسيما في الأسواق الشعبية والاماكن العامة مبيناً أن ” الأيام الأخيرة شهدت التزاماً بالحظر في الشوارع والطرقات الرئيسة ، إلا أن الأسواق ما زالت غير ملتزمة بالحظر وخاصة في المناطق التي سجلت أكبر عدد من الإصابات كمنطقة الثورة “، محذراً من ضعف الالتزام بحظر التجوال في المناطق الموبوءة كونها تساعد على انتشار الوباء بصورة أكبر”.

وكانت دائرة صحة ذي قار كشفت أول أمس الثلاثاء ( 31 آذار 2020 ) أن مستوى الالتزام بحظر التجوال المفروض لتفادي انتشار الإصابة بمرض الكورونا يشكّل 80 بالمئة في المحافظة المذكورة التي تصنف ضمن المحافظات العراقية الأقل إصابات بالكورونا،

وفيما أكدت تسجيل خمس إصابات مؤكدة فقط منذ ظهور المرض حتى الآن، أشارت الى أن ارتفاع الوعي بمخاطر الكورونا زاد من إقبال المراجعين ورفع أعداد الحالات المشتبه بها.

وكان مصدر طبي في محافظة ذي قار قد أعلن يوم أمس الثلاثاء (31 آذار 2020) تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل خمسيني، وفيما بين أن المصاب كان محجوراً منذ أربعة أيام للاشتباه بإصابته، أشار الى أن الفرق الصحية تعمل على تعفير منزل المصاب في الناصرية وحجر عائلته منزلياً.

وكانت دائرة صحة ذي قار أعلنت يوم الاثنين (9 آذار 2020) عن اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة بالمرض لرجل ستيني عائد من إيران قبل 20 يوماً، وفيما أكدت تخصيص ثلاثة مواقع للحجر والعزل الصحي، قررت منع دخول الأجانب الى المحافظة المذكورة.