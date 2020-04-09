(شاهد) ميليشيا عراقية تتوعد أمریكا بالانتقام لسليماني وتنشر فيديو لرصد “عين الأسد”

نشرت ميليشيا “عصبة الثائرين” العراقية، الفصيل المستجد الذي ظهر في الآونة الأخيرة ، مقطع فيديو، وذلك عبر منصات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي “تتجسس” على قاعدة عين الأسد الجوية عبر طائرة مسيرة عن بعد.

وتوعدت الميليشيا في بيان مرفق مع الفيديو بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في غارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع يناير الماضي.

يشار الى أن قاعدة عين الأسد، هي ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق بعد قاعدة بلد الجوية، وهي مقر قيادة الفرقة السابعة بالجيش الأميركي.

وكانت مليشيا “عصبة الثائرين” نشرت قبل أيام مقطع فيديو من الجو يظهر مبنى السفارة في بغداد، وكذلك أرفقته بتهديدات بالثأر لمقتل سليماني والمهندس.

وظهرت ميلشيا “عصبة الثائرين” لأول مرة الشهر الماضي، عندما تبنت هجوما على قاعدة “التاجي”، شمالي العاصمة بغداد، الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وثالث بريطاني.

ورغم قلة المعلومات عن هذا الفصيل الجديد إلا أن شعارها يشبه شعار الحركات المدعومة من إيران، كحزب الله اللبناني و”فاطميون” الأفغانية، و”زينبيون” الباكستانية، وحركات أخرى في ميليشيات الحشد الشعبي العراقي.