متحدث العشائر العربية في (المتنازع عليها) : نرحب بتكليف الكاظمي .. وهذا مانأمل منه

رحب المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) الشيخ مزاحم الحويت ، اليوم الخميس ، بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة .

وكان رئیس الجمهوریه‌ العراقی برهم صالح ، سلّم رسمياً ، اليوم الخميس ، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، المكلف الجديد بتشكيل الحكومة العراقية مدير جهاز المخابرات ، مصطفى الكاظمي كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بدلاً عن عدنان الزرفي الذي اعلن في رسالة مفتوحة ، اليوم ، اعتذاره رسمياً عن مهمة التشكيل .

الشيخ مزاحم الحويت ، قال في تصريح ” اننا كعشائر عربية في المناطق (المتنازع عليها) نؤيد ونرحب بتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة كونه شخصية وطنية ونزيهة وبعيدة عن التجييش المذهبى والطائفى ولديه قدرة كبيرة على قيادة العراق وحل الازمات والخلافات التي تعصف بالبلد وأعادة الهيبة للدولة والحكومة امام المجتمع الدولي “.

الشيخ الحويت ، اكد بأن ” العشائر العربية تؤكد دعمها المطلق للكاظمي في هذه المهمة الوطنية “.

متحدث العشائر العربية ، أضاف ” نشكر كل الكتل السياسية التي دعمت ترشيح الكاظمي ورفضت ترشيح الزرفي كونه من ائتلاف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي لم يتوانى عن كل مامن شأنه تخريب الوحدة الوطنية ايام توليه رئاسة الحكومة “.

الشيخ الحويت ، ختم بالقول ” نأمل من حكومة المكلف الجديد حل ازمات البلاد وكل الخلافات القائمة بشأن المناطق (المتنازع عليها) واعادة الحقوق لاصحابها ووضع حد للميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتي ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق ابناء هذه المناطق ومن كل مكوناتها “