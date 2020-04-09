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مع اقتراب ذروة الزيارة الشعبانية.. كربلاء تُغلق جميع مداخلها الرئيسية والفرعية

وجه قائد شرطة كربلاء احمد زويني، الاربعاء، باغلاق جميع مداخل المحافظة الرئيسية والفرعية مع اقتراب ذروة زيارة النصف من شعبان.

وقال زوريني في بيان “تم التوجيه بغلق جميع المداخل الرئيسية والفرعية في خارج وداخل مركز المدينة لمنع الوافدين اليها بعد أقتراب ذروة زيارة النصف من شعبان”.

وأكد زويني، “سنحاسب اي شخص يخرق حظر التجوال”.

وتصادف بهذه الايام احدى الزيارات المليونية التي تحتضنها محافظة كربلاء كل عام، وهي زيارة النصف من شعبان والتي يتوجه فيها ملايين المواطنين من داخل وخارج العراق الى مرقد الامام الحسين ع في المحافظة لتقديم التهاني بذكرى ولادة الامام المعصوم الثاني عشر لدى المسلمين، الامام المهدي (المنتظر) ع.

واعتذر في وقت سابق محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي من الزائرين الذين ينوون المجيء الى كربلاء لاحياء هذا الزيارة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في جميع المحافظات العراقية وجميع دول العالم تقريبا.

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