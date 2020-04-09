واشنطن تكشف عن حوارات مع بغداد لحسم الوجود العسكري في العراق

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن حوارات مع الحكومة العراقية لحسم الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع أي رئيس وزراء يخدم مصلحة الشعب العراقي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، إنه “سيتم بحث كل القضايا الاستراتيجية في الحوار مع الحكومة العراقية، ومنها مستقبل الوجود العسكري للقوات الأمريكية العاملة هناك”.

وأوضح، أن “الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء يخدم مصلحة الشعب العراقي”.

وأضاف، أن “واشنطن اقترحت إجراء حوار مع حكومة بغداد في منتصف يونيو المقبل، في ظل تفشي وباء كورونا”، مؤكدا أنه “لا يجب أن يؤدي فيروس كورونا إلى الحد من قدرتنا على محاربة تنظيم داعش في العراق”.

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن بلاده تسعى لأن تستمر علاقاتها الجيدة مع العراق.