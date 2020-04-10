أحفاد إيفان وجيش ماو ورفاق تشي … المنقذون والمنتقمون

1

لن تفلح جهود مكافحة الوباء والمرض والفقر والجهل دون مكافحة الإمبريالية الأمريكية …

فالوجود الإمبريالي الأمريكي يهدد كيان الأرض وكيان البشر ..

2

لو نشر العلم جبلا من الأبحاث والدراسات عن الوباء والمرض والفقر والجهل

فلن يجد البشر فيها عدوهم

الوباء المرض الفقر الجهل ليسوا بأعداء

من يصنعهم هو العدو …

الإمبريالية الأمريكية هي العدو المطلق ..

3

ضياع وفوضى ودم وأرواح تائهة

أعمال قذرة في كل جهات الأرض

ما يحدث لا يصدر من السماء

السماء هي الرحمة لو لم تكن كذلك

لكنا في الجحيم

السماء هي الرونق والبهاء

كيف لخالقها العظيم أن يقتل الرضع كيف يقتل من خلق القلوب ونبضات الأمل

كيف يرسل سيد اللانهاية رسولا عنه كي يسرق ضحكة الصبايا ولعب الصبيان

ما يحدث

حرب وإنتقام وتصفية حسابات بين قرن الشيطان …

والتاريخ القديم .. التاريخ الجديد

4

الأتحاد الذي ولد بمباركة الإمبريالية الأمريكية سقط

اولى التجارب الصعبة مزقت مايوه العار

لولا تدخل أحفاد إيفان وجيش ماو ورفاق تشي …

لماتت زهرة الأرض

للمنقذون والمنتقمون ..

تحية الأرض

5

قال …

الجنس معها ..

كيف للعالم الفاضل ان يتعامل مع ديوث

6

الإمبريالية الأمريكية تصنع الشياطين

بدونها لا قيمة لهم …

جوقة من البجم ..

تخاف دخول الحمام دون دروع ومجوقلين

7

لو حدث مكروه لحفنة من تراب الأرض

ولقيت البذور حتفها

فالإمبريالية الأمريكية هي السبب بشكل مباشر وغير مباشر

مباشر لأنها تصنع السموم بأنواعها واشكالها بالمعنى وخارجه

غير مباشر بواسطة عملائها وكلائها مندوبيها

شلة …

الحوش والنور ولمامة الشوارع ..

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب