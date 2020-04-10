اكتشاف معبد لإله الحرب في جنوب العراق

بقلم : عضيد جواد الخميسي

نشر موقع Live Science ، مطلع شهر أبريل/ نيسان ، نبأ اكتشاف فريق من العلماء الآثاريين العاملين في العراق ، موقعاً تاريخياً مهمّاً في الجنوب منه . فقد عثر الفريق على معبد إله الحرب السومري ” نينجيرسو ” في (تيلو) ، وهي أطلال المدينة السومرية التاريخية (مدينة جيرسو المقدسة ) . ويبلغ عمر هذا المعبد حوالي 5000 سنة . ويسمح هذا الاكتشاف للباحثين بفهم المتغيرات التي طرأت على معتقدات وثقافة شعب بلاد الرافدين القديمة على مدى آلاف السنين .

تم العثور على هذا المكان التاريخي من قبل فريق الخبراء العاملين في مشروع ” جيرسو القديمة /تيلو Tello /Ancient Girsu “، والذي يشرف عليه المتحف البريطاني . و و فقاً لـ

American Schools of Oriental Research) ASOR ) ، فإن تيلو “Tello هي ” المدينة السومرية القديمة جيرسو ، و واحدة من أقدم مدن العالم المعروفة”.

التنقيب في هذا الموقع كان بشكل مكثف في الفترة الماضية ، وتمّ من خلاله كشف العديد من الآثار والتحف السومرية . وتركزت أحدث التنقيبات الأثرية في منطقة جيرسو المقدسة ، المعروفة باسم أوروك ( والتي تعني المدينة أو الأرض المقدّسة ) ، حيث معبد إله الحرب “نينجيرسو” .

تمكن أعضاء الفريق من تطوير إعادة بناء افتراضية للموقع ، وهذا ما ساعدهم بشكل كبير في الحفريات . وقد أفادت ASOR بالتصريح التالي حول هذا البرنامج :

أن “صور الأقمار الصناعية التجسسية كورونا Corona التي تم رفع السرّية عنها في ستينيات القرن الماضي ، وأقمار التجسس الحديثة ، تم استخدامها لإنشاء خرائط رقمية للمعبد ، والمنطقة المحيطة” .

ان تلك الوسائل التكنولوجية الحديثة ، قد ساعدت العلماء على إعادة بناء قاعدة افتراضية للموقع ، مما مكنهم حفر الموقع بطريقة أكثر تنظيماً . ويقوم الفريق منذ عام 2018 ، التوسع في الأعمال والكشف عن الجدران ، وتبين أن بعضها مزين برسومات مخروطية تتخللها رموز سحرية. واعتبرت المصادر القديمة أن معبد نينجيرسو كان من أهم المعابد في ذلك الوقت .

خلال عام 2019 ، اكتشف علماء الآثار منطقة دينية مقدسة يصل عمرها إلى خمسة آلاف سنة. كان من شبه المؤكد قد تم استخدامها للمواكب الطقوسية ، أو الاحتفالات الدينية ، وتقديم الأضاحي . كما عثروا أيضاً على حوالي 300 قطعة أثرية ، مثل الكؤوس والأوعية والأواني بأحجام مختلفة ، التي ربما كانت تستخدم في الاحتفالات أو الطقوس المتنوعة . وقال البروفيسور سيباستيان ري Sebastian Rey الباحث في المتحف البريطاني ، مدير المشروع ، وعالمة الآثار تينا غرينفيلد Tina Greenfield الاستاذة في جامعة ساسكاتشوان / كندا ، ، لـ Live Science :

” إن القطع الأثرية التي تم العثور عليها ورفعها من داخل الحفرة المقدسة والقريبة منها ، كانت بعمق 8.2 قدم (2.5 متر) ، وعددها أكثر من 300 قطعة “.

وقال العالمان الآثاريان أيضاً ، إن الكؤوس والأكواب والأواني التي عثروا عليها ، ربما تم استخدامها في وليمة دينية ، قبل أن يتم التخلص منها طقسياً في الحفرة .

وشملت الاكتشافات الأخرى ، بقايا عظام الحيوانات بعد التضحية بها. وتلك الأضاحي تنوعت ما بين الأغنام والأبقار والغزلان والماعز والأسماك والخنازير والطيور . كما شوهدت طبقة سميكة من الرماد قد غطّت المنطقة ، يُرجح أنها من مخلّفات نيران الطقوس المُقامة فيها .

وجد الفريق أيضاً ثمانية أشكال بيضوية ممتلئة بالرماد ، والتي من المحتمل أنها بقايا فوانيس أو مشاعل أرضية. و عثروا كذلك على قطعة من إناء يحمل نقشاً مخصصاً للإله “نينجيرسو” .

كان أحد أكثر الأشياء اللافتة للانتباه التي وجدها علماء الآثار تمثالاً برونزياً على شكل بطة ، مع عينان مصنوعتان من الصدف . وقد كتب كلا من ري ، و غرينفيلد برسالة لـ Live Science ، عن طريق البريد إلكتروني ، حول هذا الاكتشاف:

” من شكل التمثال يبدو أنه يعود لـ “ناشي ، أو نانشي ” ، وهو إله مياه الأهوار والطيور المائية في بلاد سومر”.

يعتقد علماء الآثار أن تلك المنطقة المقدسة كانت مأهولة خلال الفترة الزمنية ( 2950 – 2350 ق.م ) والتي تسمى ” السلالة أو الأسرة المبكرة” .

كما وصف كلا من ري ، و غرينفيلد ، الألواح المسمارية التي تم العثور عليها في “جيرسو” في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين : ” ان الاحتفالات والمواكب الدينية التي تستعرض في المنطقة المقدسة ، كان القصد منها ، إقامة وليمة دينية على شرف نينجيرسو ، بنحو مرتين في السنة ، وتستمر لمدة ثلاثة أو أربعة أيام ” .

وخلال تلك المهرجانات التي تقام في تلك المدينة ، يبدأ الموكب الديني من وسط جيرسو ومن ثم يعبر إلى “جودينا” ، وهي منطقة ربما تكون موجودة خارج جيرسو ، والعودة إليها ثانية .

قدمت غرينفيلد نتائج عمل الفريق في الاجتماع السنوي لـ ASOR الذي عقد في سان دييغو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 . أما الأعمال التنقيبية الأثرية في جيرسو فهي مستمرة الى الآن ، وسيواصل الباحثون نشر النتائج الجديدة في المستقبل القريب …