العميد عياد وتحليلاته المضحكة، مهزلة التحليل السياسي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

عندما سقط نظام صدام الجرذ الهالك ظهرت للساحة الإعلامية ظاهرت كذب المحللين والكتاب والإعلاميين العرب عندما يتطرقون للشان العراقي، حتى انا كتبت مقالات عديدة طلبت من اي كاتب أو محلل عربي يحلل الوضع العراقي عليه أن يكتب اسم قوميته ومذهبه وقلت للظاهر أن للعامل القومي والمذهبي والديني تأثير على تحليلات المحللين والكتاب السياسيين العرب، وهذه الظاهرة موجودة عند الطبقات السياسية والأكاديمية العربية العراقية السنية بشكل واضح يحللون بطريقة الكذب والتدليس، اليوم شاهدت محلل شكله باكستاني استضافوه عبر قناة الميادين اسمه عياد، أول ما تكلم قال انا مدرس في كلية الاركان؟؟ الحديث كان حول التهديدات الأمريكية الى إيران وبعض الفصائل المسلحة الشيعية، هو قال ميليشيات رد عليه السيد فاضل ابو ارغيف بطريقة مهذبة لكن الطرق المهذبة غير مفيدة رد عليه كاتب عراقي يقيم في لندن اسمه ……..بطريقة تليق به بحيث أصبح معلم الاركان أضحوكة رد صاحبنا قال له الفصائل لم تستهدف قوات عراقية والذي استهدف الامريكان في كركوك هم ارهابيين من تنظيمات البعث، صاحبنا الكاتب ذكر نص من مذكرات السفير الأمريكي السابق أن تسعين بالمائة من عمليات المقاومة ضد الامريكان في عام2005 2010 هي الفصائل شيعية، الضيف عياد ثار ثائرته، أيضا قال له فصائلكم الإرهابية كانت تقتل جنود وشرطة ومواطنين عراقيبن؟؟؟ المحلل عياد أصابه نوع من الهستريا؟؟؟؟ قال له صاحبنا أنتم مقاومتكم أيضا استهدفوا مواطنين مدنيين امريكان مثل قضية قتل المتعاقدين الخمسة وتعليقهم في الفلوجة هههههه تحليلات عياد يقول الامريكان لم ولن ينسحبوا؟؟ قال له لماذا لاينسحبوا اكيد أنتم طالبين منهم البقاء هههههه قال المحلل عياد المواجهة مع الشيعة وإيران لابد أن تحدث هههههه يا سبحان الله، امريكا تفاوضت وتوصلت لاتفاق سلام مع طالبان الارهابية المتورطة في أحداث سبتمبر والتي قتل بها آلاف المواطنين الامريكان، والشيعة وإيران لم يتورطوا بعمليات ارهابية استهدفت المواطنين في أوروبا وامريكا؟؟؟ ببساطة يتم حل المشاكل مابين امريكا وإيران بمجرد إيران توقف دعم الحركات السنية المعادية إلى إسرائيل مثل الجهاد وحماس ينتهي كل شيء.

نجح فلول البعث وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي في عمل عمليات من مهازل التحليل السياسي، مساء أمس تم تسريب اخبار ترشيح مصطفى الكاظمي بدلا عن عدنان الزرفي، محللين لفلول البعث يعيشون في امنيات نشروا خبر أن رئيس الجمهورية أعلن انه على البرلمان منح الثقة إلى الزرفي أو إصدار مرسوم جمهوري في حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارىء، الخبر كتب في عاجل عبر الشرقية والرشيد والرافدين ليصفون عليه صبغة الصحة، أحد الامعات نشر الخبر كتب احد المعلقين ( قضي الامر) ههههه شر البلية مايضحك، قرأت اخبار أن الزرفي يعقد مؤتمر في صباح يوم الخميس اي صباح هذا اليوم، انا كنت واثق يعلن اعتذاره وبنفس الساعة برهم صالح يكلف مصطفى الكاظمي كتاب تشكيل الحكومة تلبية لرغبة كتل المكون الشيعي الذين أجمعوا على ترشيحه، وبالفعل تم تكليف مصطفى ال مشتت الغريباوي ال عزي هذا اليوم، لكن الا يستحي السادة المحللين الذين يحللون وفق اخبار مفبركة وكاذبة، يفترض بالكاتب والمثقف أن يكتب بالواقع، البعثي تاجر بالموبقات منهم من تاجروا بفروج نسائهم ومؤخرات رجالهم مثل متاجرة طارق ابو صابرين بفرج صابرين ومثل صراخ قناة حارث الضاري ان الحشد اغتصب غلمان في تكريت …..الخ من الاكاذيب الرخيصة، اما هراء امعاتنا اذا ما يعرف الامعة يحلل الأفضل له يصمت، أفضل من أن يكذب.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.