بسم الله الرحمن الرحيم

(المقاومة..لا تميع الحدود..ولا تبايع زعيم اجنبي..وترفض التبعية) و(لا تؤطر قوميا ولا مذهبيا)

المقاومة.. اذا ما اؤطرت دينيا سقطت فكرة المقاومة الى فكر العمالة والتطرف… واذا اؤطرت قوميا.. سقطت فكرة المقاومة الى فكرة الخيانة ..المقاومة دائما باطر وطنية وليس اطر تميع الحدود والولاءات والانتماء .. والمقاومة اذا اؤطرت بفتوى .. سقطت فكرة المقاومة الى فكرة انتفاء الحاجة بعد سقوط مبررات الفتوى.. وكما اشار (غيث التميمي).. المقاومة هي مصطلح لا يرتبط بالدين.. ولا بالقومية.. بالمحصلة هي نتاج علماني ليبرالي.. ليتبين بان بالعراق لا يوجد فيه (مقاومة) بل (مقاولة).. .. فهل كان (جيش مهدي) مقاومة وهو متورطة بقتل عشرات الاف العراقيين على الهوية؟؟ هل كانت (القاعدة) مقاومة وهي تذبح عشرات الاف العراقيين على الهوية؟

اي فكرة المقاومة تساوي بالعراق رفض الدولة الوطنية..

فاصبحت فكرة المقاومة بالعراق تستهدف تميع الحدود العراقية مع ايران وسوريا لايصال طهران للمتوسط.. وجر الصراع لداخل العراق نيابة عن ايران..وتصفية كل من يعارض هيمنت ايران على العراق..

ولنتبه: المقاومة لا ترتبط بمصطلح المحتل..

فامريكا دخلت لليابان والمانيا بالحرب العالمية الثانية.. ولكن الشعبين الياباني والالماني لم يرفعون السلاح ضد امريكا.. بل رفعوا راية البناء والاعمار والنزاهة ونهضت المانيا واليابان.. اي المقاومة ترتبط بالعالم الثالث بكوارث تلك الشعوب والدول..

وكما ذكرنا (فكرة المقاومة.. تسقط اذا اؤطرت بالفتوى..وتدخل باب النفاق):

فلسنوات يتم قتل شيعة العراق على الهوية بعد 2003 على يد القاعدة ولم نجد المرجعية تفتي بقتال القاعدة بل العكس تمنحها الضوء الاخضر.. بما صدر من المرجعية.. بلو قتل نص الشيعة لا تردوا، ولو ابيدت محافظة شيعية فلا تردوا، لكن لمجرد داعش بوثيقة المدينة بالموصل عام 2014.. هددت بالوصول لمدينة النجف ولمدينة كربلاء.. ف حيث بيوت المراجع العجم ودهاليزهم المالية وعوائلهم وحريمهم.. صدرت فتوى الكفائي.. فماذا جرى من ما بدى؟

فنجد الحواضن التي اخرجت مصطلح (المقاومة) بفرعيها (القاعدة وجيش مهدي) بؤر للفتن:

فكلنا نعلم من مزق الشيعة لصدريين ولا صدريين، ومن مزق المرجعية الى حوزة صامتة وحوزة ناطقة هو الصدر الثاني، ومن بعده ابنه مقتدى الصدر اللبناني الاصل…. والخميني الايراني الذي مزق الشيعة لولائيين ولا ولائيية ببدعة ولاية الفقيه التي تعتبرها المرجعية النجفية بدعة.. فلا ياتي بعد ذلك من يتهم (السنة او امريكا او الاكراد) باثارة الفتن بين الشيعة بالعراق..

ولنسأل.. (لماذا مرجعية الجماعات المسلحة) بالعراق (اصولها ليست عراقية) بعد 2003:

فمن رفع السلاح من السنة بعد 2003 هم قيادات اجنبية ليست عراقية.. (الزرقاوي الاردني، ابو ايوب المصري) وتزعموا تنظيم القاعدة من الجانب السني.. (الولائيين بزعامة خميني حاكم ايران).. (الصدريين ومليشياتهم جيش مهدي.. اتبعوا مقتدى الصدر من ال الصدر اللبناني الاصل).. بل من يدعو لخروج القوات الامريكية 2020.. هم احزاب ومليشيات قاتلت ضد العراق بالثمانينات كبدر هادي العامري، وحزب الدعوة للمالكي، الخ.. ليتبين بان من اعداء امريكا ومن رفعوا السلاح ضدها.. لا يمثلون الشيعة العرب بارض الرافدين ولا يمثلون حتى سنتهم..

ونطرح سؤال/ (يفضح كل شيعي..يدعي ان امريكا احتلال)

) فالاحتلال ان يفقد الشعب حريته؟؟).. السؤال انتم يا شيعة العراق (ماذا فقدتم من حرية بعد سقوط صدام وموروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003 ).. وليس ) اريد جواب ففعلا لو مطرت السماء حرية رفع العبيد المظلات)..

علما يوم (9 نيسان).. ..يوم (يبكي اهل السنة.. على حكم لم يحافظون عليه بالعراق)

فبعد 1400 سنة .. يوم اختزل السنة انفسهم (بطاغية اسمه صدام).. فرهنوا انفسهم به.. فسقط فسقطوا معه.. فماذا لو استبدل السنة صدام بحاكم اخر قبل 2003.. الم يكن لحد اليوم السنة يحكمون؟ علما كانت هناك فرصة للضغط على صدام للقبول باللجوء للامارات.. واستبداله بحاكم سني عسكري بديل له كحاكم للعراق..

ولمن يقول.. هل كان للسنة القدرة على ذلك..ويدعون ان زمن صدام لم يكن طائفيا؟ نقول:

فكل رؤساء سلطة تنفيذيه منذ 1921 لحد 2003 من اهل السنة العرب.. فكل ذلك ليست طائفية بنظركم؟ واستبعاد للشيعة والاكراد من السلطة ؟ الشيعة العرب انتفضوا ضد النظام الفاسد الحاكم بالعراق بانتفاضة تشرين 2019 وسقط منهم 25 الف شهيد وجريح.. وكذلك بانتفاضة 1991 سقط منهم مئات الاف الشهداء بمقابل جماعية ضد الطاغية صدام.. فلماذا لم ينتفض السنة العرب ضد نظام صدام الدكتاتوري؟

المحصلة: يوم 9 نيسان.. 2003.. يوم تحرير شيعة العراق من (موروث 1400 سنة)

(.. من حكم السنة على رقاب الشيعة ) وليس فقط حكم صدام والبعث، فالاكراد كانوا مستقلين اصلا.. والسنة العرب هم اصلا بالحكم.. ولم ينتفع من اسقاط صدام فقط الشيعة لكن ماذا نفعل للعبيد الذين عضوا يد امريكا التي مدت لهم وتحالفوا مع الشيطان الايراني..

ويطرح سؤال:

(لماذا يتم التمييز بين السنة العرب والسنة الفرس) ولا يتم التميز بين السنة الفرس والسنة العرب:

الجواب/ السنة المصريين مشيختهم (مرجعيتهم) سنية مصرية بالازهر.. والسنة العرب السعوديين مشيختهم (مرجعيتهم) سنية عربية بالمدينة المنورة.. بل مليار سني عجمي مشيختهم (عربية سنية).. سواء بالازهر او المدينة بالسعودية.. ومرجعية الشيعة الفرس بايران بقم الايرانية.. مراجعها ايرانيين.. الا الشيعة العرب مع الاسف يتم استبعادهم عن المرجعية.. ليجعلونهم مجرد (ذيول لمرجعيات عجمية بالنجف العربية وقم الايرانية)..

ونسال (كيف يمكن ان تكون مقاومة.. وهي اول من تورطت بالقتل ضد ابناء البلد والمذهب):

(فعبد المجيد الخوئي).. تامرت عليه (المرجعيات، ومقتدى الصدر، وايران).. ).. السبب/ لانه طرح جعل مدينة النجف دولة كالفتكيان لتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته.. ولتنشغل المرجعية بشؤون الشيعة بالعالم بعيدا عن التدخل بشؤون العراق السياسية.. وهذا ما ارعب ايران التي تخترق العراق بالنجف.. وارعب المرجعيات التي عبر ثغرة النجف تهيمن على العراق على احزاب اسلامية فاسدة من نشأت من وحي مرجعيات.. وكذلك يعكس مقتل الخوئي صراع عوائل المرجعيات المتوفين والاحياء وابناءهم على النفوذ والخمس ودهاليز النجف المالية.

ونذكر بالعراق .. ليس يوجد مقاومة.. بل مؤامرة :

ويمكن معرفة ذلك بطرح سؤال لماذا تم قتل عبد المجيد الخوئي ومحمد باقر الحكيم.. الذين يمثلون حلقات وصل بين الشيعة العرب وامريكا.. بالعراق.. فالحكيم ارسل اخيه عبد العزيز قبل عمليات تحرير العراق عام2003 للقاء الرئيس بوش بالبيت الابيض، وعبد المجيد الخوئي كان له دور بالمساعي الدولية لاسقاط الطاغية صدام ونظامه الدكتاتوري..

الجواب/ تم قتلهما حتى يفسح المجال لاعداء امريكا والشيعة العرب.. فقتلوا حلقات الوصل مع (امريكا والغرب).. (محمد باقر الحكيم وعبد المجيد الخوئي).. ففسحوا المجال لاعداء امريكا ومثيري الاضطرابات (الصدر والولائيين).. لقتال امريكا التي اسقطت صدام .. وخاصة ان محمد باقر الحكيم كان صكار مقتدى الصدر ، والخوئي كان صكار الولائيين الموالين لايران بالعراق.

المحصلة: بلا زعل يا شيعة العراق:

1. الاكراد (عقولهم كبيرة..يبحثون عن الافكار.. فكرة اقليم كوردستان).

2. السنة (عقولهم متوسطة.. تبحث عن الاحداث) لتغير الاوضاع ليصلون للحكم مرة اخرى

3. شيعة العراق (عقولهم صغيرة..يبحثون عن الاشخاص ويدورون حولها كالنعل للنعل).. الصدر، المالكي، الكاظمي، الزرفي، خامنئي..سليماني..الخ..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم