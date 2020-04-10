النصر: نحرص للتوصل لتفاهمات لتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أي وصاية خارجية

ابدى ائتلاف النصر، حرصه للتوصل لتفاهمات لتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أي وصاية خارجية، فيما ثمن الموقف الوطني لعدنان الزرفي وايثاره وتغليبه لمصلحة البلد ووحدة الموقف.

وقال الئتلاف في بيان “نؤكد مجددا الحرص في التوصل إلى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أي وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقي”، مبينا ان “كل مشاركات الائتلاف بالحوارات تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الازمة وايجاد سبل تشكيل حكومة ناجحة تحظى بدعم الشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة المحلية والدولية الحالية”.

واضاف “لقد التزم ائتلاف النصر بالسياقات القانونية والدستورية وشارك في آليات انضاج الحوار والتفاهم وأبداء الرأي والنصيحة والمشورة للمكلفين وفقا للاسس الدستورية والقواعد الوطنية”، مثمنا “الموقف الوطني ل‍عدنان الزرفي وايثاره وتغليبه لمصلحة البلد ووحدة الموقف وادراكه لما يمر به البلد من تحديات تتطلب المزيد من التلاحم الوطني”.

واعرب الائتلاف عن امله “للمكلف الجديد مصطفى الكاظمي النجاح والمضي قدماً في إكمال منهاجه الحكومي وتشكيلته الوزراية للتصويت عليها في البرلمان العراقي”، موضحا “اننا واثقون ان الكاظمي سيخطو باتجاه العمل للتخفيف من واقع الازمات المالية والصحية والجماهيرية واجراء انتخابات حرة ونزيهة”.