ثلاث أحداث جسام يوم التاسع 9 من نيسان أبريل 

1- الحدث الأول

هو إعدام الشهيد المرجع السيد محمد باقر حيدر الصدر في 9 نيسان سنة 1980 من قبل #صدام_المجرم ، و قد نشرت ُ تفاصيل عن ذلك

في ترجمة الشهيد الصدر في الصفحات 1178 – 1192 من الجزء الثاني في موسوعتي ( موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية ” العراق”)، و نشرت ُ أسماء الكتب الأجنبية باللغات العديدة ، الإنكليزية ، و الفرنسية و الألمانية ، و غيرها التي ذكرته ، و هذا سبق ٌ فريد ٌ ، حيث زرت ُ بلداناً أوربية عديدة ، و اشتريتُ تلك الكتب و صورتُها و نشرتُها في ترجمته في الموسوعة المذكورة…

و عن ذكرياتـــــــــــــــــــــي الخاصة مع الشهيد الصدر يرجى التفضل بفتح الرابط أدناه ، إن أعجبكم ، لطفاً ..

https://www.kitabat.info/subject.php?id=103765

كما قتل #صدام_المجرم أخته الشهيدة المفقودة الآنسة آمنة حيدر الصدر ، و لم يُعثر على قبر لها ، راجع لطفا ً ، كتاب : تقرير عن إغتصاب و قتل و تعذيب 4000 إمرأة في بلد المقابر الجماعية ” العراق ” لكاتب هذه السطور.. على الرابط التالي :

بمناسبة يوم المرأة : 4000 إمرأة مغتصبة و مقتولة و معذبةبقلم: الدكتور صاحب الحكيممن (تقرير عن إغتصاب و قتل و تعذيب و… Posted by ‎الدكتور صاحب الحكيم – كتاب‎ on Wednesday, March 8, 2017

2- الحدث الثاني :

هو سقوط النظام #الصدامي_المجرم ، عام 2003 و إنتهاء سلطة #حزب_البعث_الفاشي_الدكتاتوري الأسود البغيض.. الذي قتل و شرّد و اعتقل مئات الألوف من النساء، و هتك أعراضهن ، و اغتصبهن و نكّل بالرجال و قتل الأطفال ، و استعمل الأسلحة الكيمياوية ضد الشعب العراقي ، و سخر موارد العراق له و لحزبه و أبناء عشيرته ، و استباح العتبات المقدسة ، و هجم على جيران العراق ، و لا توجد جريمة إلا و ارتكبها ، لينتهي في تلك الحفرة النتنة التي تعافها حتى الفئران …و ترك عرضه يتلاعب به صغار الخليجيين الفاسدين الذين أمدوه بالمال الحرام..

3- الحدث الثالث :

هو إنتهاء #الإعتصام_المستمر_العراقي ، في ساحة ترافيلكر سكوير أكبر ساحة في لندن العاصمة البريطانية ، و هو أطــــــــــــــــــــــــــول إعتصام في تاريخ العراق ، و العرب ، و المسلمين ، بعد أن حقق أهدافه العظيمة و هي تقديم #صدام_المجرم إلى المحاكمة كمجرم حرب و مجرمٍ ضد الإنسانية..

لقد استمر #الإعتصام_المستمر_العراقي مدة سبع 7 سنوات متتالية منذ عام 1997 حتى يوم سقوط #النظام_الصدامي_المجرم ، و قد وقف العراقيون و العراقيات في البرد و العواصف و الأمطار ، و الثلـــــــــــــــــــوج …بإصرار ٍ و همة عالييَن ِ لا مثيل لهما في التاريخ…

لقد بلغ عدد أسابيع #الإعتصام_المستمر_العراقي : 333 أسبوعا ً، و لوجمعنا 3 +3+3 لكان الناتج = 9 و هو يوم سقوط #صدام_المجرم ، و لو ضربنا

= 27=2+7= 93X3X3

تحية إكبار و إعجاب لكل المشاركات و المشاركين في ذلك #الإعتصام_المستمر_العراقي الجبار..

#الدكتور_صاحب_الحكيم

منسق #الإعتصام_المستمر_العراقي

نيسان 2020

لندن