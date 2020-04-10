جواد العطار: على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة ازمة مصغرة تتجاوز المحاصصة وتستعين بالمرشحين السابقين

صرح الاستاذ جواد العطار الكاتب والسياسي العراقي اليوم الخميس المصادف ٩ / ٤ / ٢٠٢٠ ، حول تكليف السيد مصطفى الكاظمي لرئاسة مجلس الوزراء ، ومما جاء فيه:

لأول مرة منذ تنحي السيد عادل عبد المهدي تتفق كافة الكتل السياسية على شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء ، في سابقة قل نظيرها بالمشهد السياسي العراقي بعد عام ٢٠٠٣.

وأضاف: انها فرصة ذهبية للمكلف للتصرف بحرية في اختيار وزراءه وكتابة برنامجه الحكومي دون تأثيرات او تدخلات سياسية او محاصصاتية.

وأشار: ان التجربة السابقة اثبتت بان المرشح المستقل في مهب الريح امام اول ازمة تواجهه مثلما حدث لعبد المهدي الذي تخلى عنه الجميع في ازمة التظاهرات لأنه لا يمتلك عصبة حزبية في البرلمان.

وختم العطار تصريحه بدعوة المكلف الى تشكيل حكومة ازمة مصغرة تتجاوز المحاصصة وتستعين بالمرشحين السابقين امثال علاوي والزرفي والعيداني والسوداني وتشكيل فريق استشاري منهم او خلية فعالة لانهم درسوا الواقع العراقي بعناية خلال الفترة الماضية ويمتلكون التأييد اللازم من القوى السياسية كل واحد على حدة ، وحتى لا يتكرر مشهد الاستقالة او الغياب الطوعي عند اول ازمة قادمة.

المكتب الاعلامي

٩ / ٤ / ٢٠٢٠