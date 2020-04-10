خمس دول عربية بينها العراق تحافظ على ترتيبها العالمي من حيث احتياطي الذهب

أكد المجلس العالمي للذهب، أن خمس دول عربية بينها العراق حافظت على ترتيبها العالمي من حيث امتلاك أكبر الاحتياطيات الذهب.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر نيسان إن “السعودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق حافظت على ترتيبها العالمي بأكبر احتياطيات العالم من الذهب وباحتياطيات بلغت 996.4 طن”.

وأضاف المجلس، أن “العراق ما يزال يحافظ على مركزه الخامس عربياً، حيث جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا، كذلك حافظ على المركز 38 عالمياً من أصل 100 دول مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب”، مشيراً إلى أن “احتياطيات العراق بلغت 96.3 طن من الذهب”.

ولفت المجلس إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تتربع في المركز الأول بأكبر احتياطيات العالم للذهب حيث بلغت هذه الاحتياطيات 8.133.5 طن، تليها المانيا بـ 3.366 طن، فيما تذيلت هايتي جدول الترتيب بـ 1.8 طن فقط”.