رئيس الجمهورية: اضعنا فترة طويلة والشعب العراقي ينتظر الكثير

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، اضاعة “فترة طويلة” لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى أن الواقع فرض ذلك.

وقال صالح في كلمة له خلال مراسم تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة، بحضور غالبية قادة القوى السياسية، نحن بصدد تكليف الأخ مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة وهذه مسؤولية كبيرة يكلّف بها”.

واضاف صالح: “هذا يوم مشهود بتجاوزنا مرحلة سياسية صعبة”، مشيرا الى أن “الكل حريص على تشكيل حكومة تلتزم برنامج إصلاح”.

وعن اسنحاب المكلف السابق، عدنان الزرفي، قدم رئيس الجمهورية، شكره الى الزرفي “لتقديره للمصلحة الوطنية”، لافتا في ذات الوقت الى أن “الكاظمي شخصية نزيهة ومعتدلة ويحرص على حقوق العراقيين”.

وقال رئيس الجمهورية ايضا: “اضعنا فترة طويلة لتشكيل الحكومة الجديدة والعراقيين ينتظرون الكثير، إلا أن الواقع فرض ذلك”، موضحا أن “عملية التكليف شهدت سجالات حادة بين السياسيين واليوم توافقت جميع القوى على اختيار الكاظمي”.

واكد الرئيس صالح: “تجاوزنا مرحلة كانت صعبة والنظام السياسي يتعرض إلى تشكيك”، مقدما شكره “لجميع القوى السياسية التي عملت على توحيد خطابها من اجل النهوض بالبلاد”.