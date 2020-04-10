شرطي مرور يعتدي بالضرب على مصور قناة الرشيد في كركوك

9/4/2020

اعتدى شرطي مرور في كركوك، بالضرب على مصور قناة الرشيد الزميل ابراهيم عبدالله، صباح اليوم الخميس.

الزميل ابراهيم عبد الله وفي اتصال هاتفي قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان رجل المرور انهال عليه بالضرب المبرح أثناء توجهه لتغطية سير حظر التجوال في كركوك، في إحدى السيطرات الامنية، مطالبا إياه بمغادرة المكان على الفور، رغم أن الزميل عبد الله يحمل الهويات التعريفية وكتاب العمليات.

وأضاف عبد الله انه يعتزم رفع دعوة قضائية، بحق رجل المرور، الذي اعتدى عليه بالضرب.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تتمنى السلامة للزميل المصور، ابراهيم عبدالله، وتعد الاعتداء استهتارا بالدستور والقوانين والتعليمات الصادرة التي تستثني الصحفيين من حظر التجوال الصحي.

كما تبدي الجمعية استغرابها، من استمرار سلسلة الاعتداءات على الصحفيين، دون أي رادع من الجهات الحكومية.

وتحمل الجمعية وزير الداخلية، والجهات ذات العلاقة، مسؤولية تكرار الاعتداءات، لعدم محاسبة اي من المخالفين من افراد القوات الأمنية.

وتؤكد الجمعية ومن خلال تقارير الرصد أن وضع حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في تراجع خطير ومستمر، منذ انطلاق التظاهرات في الاول من اكتوبر، وهو مؤشر على تراجع الديمقراطية في البلاد بصورة عامة.