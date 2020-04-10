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عبد المهدي: محور العلاقات بين العراق واميركا يجب ان يتم بشكل ودي وليس عدائيا

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أن محور العلاقات بين العراق واميركا يجب ان يتم بشكل ودي وليس عدائيا ولمصلحة البلدين.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن “مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي”.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله خلال الاجتماع، “قررنا عقد هذا الاجتماع لمناقشة محور واحد هو ملف العلاقات العراقية الامريكية ومستقبل التعاون الإقتصادي والأمني، ولبحث الوجود العسكري بعد ظروف صعبة مرّت وسقوط شهداء وخسائر وبعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب وفي ظل حرصنا على المشاركة في إتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطني والتوصل الى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا”.

وأضاف أن “محور العلاقات بين البلدين يجب ان يتم بشكل ودي وليس عدائيا، ولمصلحة العراق والولايات المتحدة كشريك وصديق ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم”.

وتابع “لقد تلقينا قبل ايام مذكرة رسمية من الادارة الامريكية تتعلق بقرار بناء علاقات استراتيجية واعادة انتشار القوات الامريكية من العراق واجراء حوار بين وفدين رسميين ، وتم خلال الفترة الأخيرة اجراء اتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين”، مشيرا الى “عمليات الانسحاب الواسع للقوات الاجنبية التي تمت مؤخرا بمراسيم رسمية وتحت ظل القانون والنظام”.

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