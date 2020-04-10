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مفوضية حقوق الانسان تؤكد استمرارها بأداء المهام الموكلة اليها وفقاً للقانون

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الخميس، استمرارها بأداء المهام الموكلة اليها وفقاً للقانون في أوقات السلم والحرب والكوارث.

وقالت المفوضية في بيان “نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لتأسيس أول مؤسسة عراقية وطنية مستقلة تعنى بمراقبة وتقييم وتقويم واقع حقوق الأنسان بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق”.

وأضاف البيان أنه “بهذه المناسبة تعلن المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مفوضين وموظفين وكوادر فنية عن استمرارها بأداء المهام الموكلة اليها وفقا للقانون في أوقات السلم والحرب والكوارث وبما يضمن الحقوق والحريات الأساسية الدستورية للمواطن العراقي”.

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